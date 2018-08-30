救澇多點愛心 少點責難

文．洪寶山 (理財周刊發行人)

很多人要問，沒有颱風，為何會下這麼大的雨，而且造成如此大的災害？老天下的雨量我們無法控制，但治水就是事在人為，做得好可能沒有掌聲，沒做好鐵定罵聲連連。

八月二十三日這一波熱帶性低氣壓來勢洶洶，造成台中以南縣市隔天全部停班課，雨一連下了好幾天，造成南部災情嚴重。更有縣市深夜十二點過後才宣布停班課，二十八日高雄也是清晨六點多傳簡訊通知停班課，水患加上停班課通知事件，讓民怨沖天。

蔡英文總統因搭裝甲車進入淹水區勘災，還揮手打招呼，被災民怒嗆「下來走」，網路上就開始流傳前宜蘭縣長陳定南三十年前勘災涉水而過的畫面，來做對比。連被稱為神的賴揆，昔日被讚不絕口的治水政績也被沖毀，針對輿論批評「治水失敗」，賴清德回應：「看哪一個批評的人可以講出來，讓他當上帝，選擇這些雨量下在哪些地方，他有把握不會淹水？」

這次豪雨造成中南部農損慘重，根據農委會統計已突破五億元大關，以縣市來說，嘉義縣損失最多超過四億元，其次是台南市一億一一九七萬元。以種類來說，則是漁產超過三億元最高，畜產損失也高達一億七八五三萬元。看天吃飯的業者欲哭無淚，這時他們需要的是外界伸出的援手。

南部同胞家園泡水生活困頓，當下最需要的是重建家園，不是謾罵究責，除了國軍出力幫忙外，至今未見善心人士發動愛心捐，台灣人愛心的美德哪裡去了？猶記七月日本各地連日豪大雨，造成逾百人傷亡，多處橋梁、房屋及道路損毀。當時台灣政府捐贈二千萬日圓賑災，表達對日本災情的關懷。那麼對於台灣的現況呢？我們自己人是否要有錢出錢、有力出力，幫助陷於水患中的同胞，早日整理家園，恢復正常生活。

賴清德到嘉義視察淹水情形，並宣布重大政策，要號召賑災臨時工以工代賑，每小時薪資一四○元，最多勞動時數一百七十幾小時，民眾可到勞動部申請。這不但可以解決災後整理問題，也能促進短期就業，是很實際的作法。

謾罵指責無濟於事，提出解決辦法才是當務之急。當然，花費鉅資治水卻沒能達到應有效益，一定要檢討，是否有人謀不臧的問題，才能避免災難再次發生。

來源：《理財周刊》 940 期

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