【華冠投顧】盤中解析：台積電連三天跳空向上 台股賣壓出籠

劉彥良 分析師

繼墨西哥和加拿大後，川普再對南韓、巴西和阿根廷釋出善意，配額內的鋼鋁製品將免加徵關稅。全球貿易戰衝突減弱下，美元指數本波從 96.98 回檔至 94.5，促使熱錢重新回到新興市場，新台幣也回升至 30.67。

配合格羅方德放棄競爭高階製程的利多，回流台股的熱錢狂買台積電 (2330)，近三個交易日外資大買 5 萬張，而且也把台指期淨多單拉升至 4.8 萬口，摩台結算大撈一筆。

但台積電連續跳空留下第 3 個缺口後，盤中已有獲利賣壓出籠，主力見苗頭不對也見好就收，目前漲跌家數比已小於 1，台股早盤衝高至 11186 後反倒現在翻黑下跌。回顧今年初在台積電留下 3 個向上缺口後台股後續轉為震盪盤，故接下來幾個交易日台股陷入震盪的機率不低，後續則要留意外資是否反手大賣台積電，若出現這樣的情形則台股將重回均線糾結區。

昨天強到掉淖的挖礦礦念股，果然如我在晚間廣播節目中的研判，是隔日沖主力進場作價，今天撼訊 (6150) 還勉強守住紅盤，但青雲 (5386)、映泰(2399)、麗臺(2465) 都呈現拉回 2.5%~3.5% 不等。

蘋果下月初將發表新機，蘋概股最近呈現輪動格局，其中少數符合長格架構的頎邦 (6147) 在昨天開始轉強向上突破均線糾結區，除了一路作多的投信持續加碼外，外資也罕見反手大買 3000 張。頎邦獨拿今年蘋果的 COF 封裝測試，加上第三季有業外入帳，全年 EPS 上看 6.5 元，法人圈目標價落在 77~80 元之間，投資朋友可放入口袋名單留意後續股價表現。

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