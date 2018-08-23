富邦媒新業務齊發 進軍保險、電信及第三方支付服務

富邦媒 (8454) 宣布進軍保險、電信及第三方支付服務，預計將於 9 月 7 日舉行臨時股東會，新增三項業務，包含第二類電信事業、倉儲及第三方支付之代收代付，並表示，最快今年底將開賣電信商品，保險也已於今年第二季送件，正式上線時程要視主管機關審核狀況而定，高雄市路邊停車網路繳費服務則預計於下半年上線。富邦媒指出，未來電信業務將像 Line 或是統一超 (2912) 的電信服務模式，將與母公司台灣大哥大 (3045) 合作，攜手搶攻線上及實體電信市場，若未來執照申請通過，將成為電商跨足電信業首例。



在保險部分，富邦媒提到，保險業務已於今年 4 月送審，約需要 3 個左右的時間，最快可於今年下半年正式上線；而在倉儲部分，富邦媒目前有 7 座大型倉儲，共約 5 萬坪，並將於下半年於台南選擇自動化倉儲地點，希望在 2020 年前能夠完工啟用，提高未來運送效率。