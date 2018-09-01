轉戰台積傳產金融 內外資齊發功

台股反彈到一萬一千點附近，看似多頭氣勢很強，但是並未出現類似上半年整個族群都強漲，法人買進台積電及非電子龍頭股為大宗，中小型股傾向較分散。

【文／方亞申】

美股從上周就展現超強氣勢，在零售數據好以及聯準會主席表示美國經濟沒有過熱的風險，並無跡象顯示通膨率將上升到二％以上，美國經濟強勁，足以承受貨幣政策正常化，市場認為利率將持續上調；加上美國貿易官員宣布與墨西哥就取代北美自由貿易協定（NAFTA）達成協議，預期將很快開始與加拿大進行磋商。美國也正對歐盟施壓，要求加快關稅磋商，進一步提振樂觀貿易前景。零售、工業股及汽車類相關股大漲；半導體股則是落後補漲，AMD 及 Nvidia 股價持續創新高，總市值第一名的蘋果也是盤堅向上，股價再創歷史新高，推動標普逼近二千九百點、Nasdaq 則是首度站上八千點歷史大關。暑假即將結束，美股還是強。

美股馬不停蹄持續強勢

而美元指數未再創高，在九四～九六之間，連帶也使新興市場跟著反彈，歐洲最強的法國站上年線；最弱勢的中國傳出大基金社保基金進場，深滬股市、香港恆生及國企股指數大反彈站上月線，接下來似乎有向季線推升的企圖。從七月底開始，美元指數超強以及美國制裁俄羅斯及土耳其引發新興市場崩跌危機似乎又暫時消失，國際股匯市進行一波反彈。

全球最大經濟體美國經濟大好，抵消了第二大經濟體中國股匯市不振。全球資金一度大舉湧向美國，造成其他貨幣貶值。幸好近期美元強勢減弱，加上中國政策大力作多股匯市，釋出資金以及政府基金進場護盤，股市從近兩年低點反彈。所以全球股市一度瀰漫悲觀氣氛又稍有轉機，台股跟著反彈又躍過一萬一千點高點。

可以注意到，這次指數從年線之下一○六○六點反彈至一萬一千點之上，且是站上所有均線之上，在全球股市中也是屬相當強勢。這次反彈本土投信貢獻相當大力量，單單八月就買超六一億元以上，雖然接近月底外資拚命趕進度買超，累計本月份買超逾百億元，但是本土力量還是很重要，尤其距離年底選舉僅剩約九○天日，聯想到政策作多，特別是最近南部大雨，拉抬指數穩定人心殊為重要。經過近期彈升，膠著的周及月ＫＤ值得以交叉向上，多頭逆轉勝。不過，這是第四次破年線彈升，萬一指數再回到年線或跌破，是第五次跌破，向一萬點測試支撐壓力將大為增強了！而這次反彈，成交量明顯偏小，有四個交易日成交量低於一千一百億元，更有兩天低於一千億元。若反彈量未能維持一千五百億元，就要小心，即使突破也可能拉回。特別是代表中小型股的櫃買指數八月以來嚴重跌破年線後，反彈力道不強，意味資金似乎是集中在大型股及金融股上。

投信八月大買股是焦點

八月至二十八日為止，投信連十個交易日買超台股，火力集中大型傳產股，帶動相關個股躍居多頭重心。包括水泥的台泥及亞泥；紡纖則是遠東新、聚陽；鋼鐵股則是中鋼、中鴻、大成鋼；塑化股則以華夏及國喬為主。電子股則以台積電、聯電以及ＰＣＢ的健鼎、臻鼎ＫＹ、金像電，加上電競的微星；賣超則集中在上半年的漲價相關股奇力新、華新科、禾伸堂、南亞科、達方、台勝科、國巨。

來源：《先探投資週刊》 2002 期

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