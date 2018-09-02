【撰文／王榮旭】

不甩第二波美、中貿易戰開打，美股 5 大指數走高，那斯達克、S&P500 及羅素 2000 指數續創新高，陸股雖然相對弱勢，也未再破底，外資回補台股，上市大盤 4 度回測年線後，再度往上挑戰「萬一」高檔，反觀近 2 個月上市、櫃融資大減 300 億元，如果 9 月大盤跟隨美股挑戰今年前高，中小股補漲行情就很值得期待，內資信心不足之下，櫃買指數還在今年低點附近，約為上市大盤 10200～10300 點，甚至不少中小股早已跌破萬點。

被動元件震盪築底

這波跌幅 4～5 成的中小股比比皆是，主要是業績最好的被動元件大跌，國巨 (2327) 全年 EPS 可達 100 元僅次於大立光，國巨跌破 600 元，本益比僅 6 倍不到，全體個股本益比因此而往下調整，所以被動元件如果不漲，其他業績不如被動元件的電子股上漲空間有限，最近有些法人資金就轉向傳產原物料股，但避險墊檔的性質較高，漲高後才買進已失去避險的意義，若資金轉回被動元件，原物料股恐怕會跌，華新科 (2492) 最新法說釋出 MLCC 吃緊為常態，未來這一兩年車聯網、物聯網及 5G 市場需求飛漲，目前並無新的供應商可供應大量且品質可靠的全系列產品，換句話說，部份規格或地區供需短時間可能略有改變，但國巨從 1310 元跌回 600 元以下，華新科從 491.5 元回到 230 幾元，股價已經反應甚至過度反應目前已知利空，如果沒有更新或更大利空，估計被動元件反覆打底後，將走出一波中級反彈波，領頭羊還是國巨與華新科。

來源：《萬寶週刊》 1296 期

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