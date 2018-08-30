【復牌】漢思能源(00554-HK)售石化品碼頭業務予廣州燃氣

漢思能源(00554-HK)公布，旗下粵海石油化工與合資夥伴海洋及廣東聯盈，以15.6億元人民幣(約18.7億港元)，出售粵海(番禺)全部股權，買方為廣州燃氣集團有限公司。

漢思能源預計將實現收益8.7億港元，出售所得款項淨額中，約63%將於用支付現有債務、17%撥付東洲石化庫的第二期建設款及發展新零售煉油業務；餘款用作一般營運資金。

粵海(番禺)主要從事經營番禺石化品碼頭的碼頭及貯存設施，處理及貯存鍊油產品及液體化工產品，由粵海石油化工持有92%、海洋持有7%及廣東聯盈持有1%。

廣州燃氣集團有限公司將於交割後停止粵海(番禺)的現有業務。廣州燃氣集團有限公司計劃將小虎石化庫更改為與集團現有業務完全不同的液化天然氣站。由於東洲石化庫的出租率有所改善且儲量有限，該集團正計劃篩選若干客戶並將其轉移至東洲石化庫及餘下集團。相關篩選將基於多種因素，如與客戶的現有業務關係以及是否為或將成為長期客戶、信貸期及客戶的支付方式、客戶的聲譽及商譽、集團的認購條款(價格及時間等)。董事會預期，鑑於該等獲篩選客戶與該集團的關係，彼等將轉至東洲石化庫及餘下集團。因此於交割後，該集團與目標公司將不會存在直接競爭。



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