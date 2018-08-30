【IPO追蹤】美團市盈率高達185倍 貴絕新經濟股

本港第二隻同股不同權新股美團點評，暫定於9月7日至12日公開招股。券商瑞銀給予美團點評最高達7460億元的估值，相當於其明年預測市盈率(P⁄E)184.5倍，貴絕一眾新經濟企業。至於美團的3名保薦人美銀美林、高盛及摩根士丹利給予的估值，介乎約3550億至4524億元水平，高盛對美團的最低估值達570億美元，摩根士丹利給予約580億美元的估值。

美銀美林、高盛及大摩雖未及瑞銀進取，但仍較美團去年10月完成C輪融資時市傳估值約300億美元(約2340億港元)大幅提升，在不足一年間，估值已攀升逾五成至一倍。

瑞銀的報告指出，美團旗下業務在市場上雖然有主導地位，卻不乏大型競爭對手。其中，在配送餐飲及餐廳評價的業務上，勁敵有阿里巴巴旗下的「餓了麼」及「口碑」；酒店及旅遊預訂業務方面，攜程亦正進軍美團主打的低端酒店市場；至於網約車及共享單車業務，也要面對不少競爭者。

不過，瑞銀仍給予美團極高估值，介乎5110億至7460億元，上限計更相當於兩間小米(01810-HK)的市值(約3869億元)；該行預期，美團可於明年開始錄得輕微盈利，估值相當於其明年預測市盈率126.4倍至184.5倍。據初步招股文件顯示，美團於去年度錄得經調整虧損達28.5億元人民幣，按年少蝕近一半。該行預期美團點評2019年將錄得微利。

美銀美林預期美團點評在2020年將可錄得盈利，毛利率將可改善至39%，對該公司估值介乎3550億至4240億元。

美銀美林的報告預測，美團2020年業績可以扭虧為盈，按通用會計準則計算，純利將有89億元人民幣，該行給予美團增資前估值（Pre-money valuation）介乎3550億至4240億元。

市場消息透露，美團計劃集資約40億美元（約312億港元），據了解，該股將於9月12日定價，同月20日正式上市。

來源：綜合香港媒體

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