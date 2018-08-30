美股盤後─亞馬遜 蘋果股價上漲 帶動Nasdaq與S&P 500創新高點

科技股上漲帶動 Nasdaq 與 S&P 500 創新歷史高點，亞馬遜，Alphabet 與蘋果漲勢領先。美國與加拿大恢復貿易談判，亦有助推升股市。



道瓊工業平均指數收高 60.55 點或 0.23% 至 26124.57。

Nasdaq 指數收高 79.65 點或 0.99% 至 8109.69。

S&P 500 指數收高 16.52 點或 0.57% 至 2914.04。

費城半導體指數收高 3.43 點或 0.24% 至 1406.38。

蘋果股價上漲 1.5%，創新歷史高點。

亞馬遜股價上漲 3.4%，亦創新高點。摩根士丹利調高該股價目標，預期該公司市值將達 1.2 兆美元。亞馬遜股價收於 1998.10 美元。

Google 母公司 Alphabet 股價上漲 1.5%，摩根士丹利調高該股價目標至華爾街最高。Alphabet 股價收於 1264.65 美元。

週一，美國與墨西哥宣布達成雙邊貿易協定。週二，加拿大外長 Freeland 重新加入了北美自由貿易協定 (NAFTA) 談判。Freeland 告訴記者說，本週稍早，墨西哥對美國做出難得的讓步，將有助引導三國於本週進行具有建樹性的協商。

週二，美國財政部長梅努欽告訴 CNBC，他對與加拿大達成協議，感到樂觀，若無法達成，白宮準備與墨西哥單獨協商。美國希望本週結束前，與加拿大達成協議。

分析師說，只要有協商，對股市即屬利多。墨西哥的優點在於，他們即將有一位新的領袖。對加拿大而言，協商人員仍是談判破裂時的原班人馬。

川普總統於週三說，他樂觀預期加拿大將會加入美國與墨西哥的貿易協定。

週二，S&P 500 與 Nasdaq 雙雙新收盤高點，投資人持續反應美國與墨西哥貿易協定的利多。

經濟數據方面，美國第二季經濟成長較原先預估強勁。美國第二季國內生產毛額 (GDP) 由成長 4.1% 修正為成長 4.2%。

分析師說，今日的 GDP 數據顯示，投資人焦點仍應在基本面。就業數據強勁，財報季顯示企業獲利成長，再加上今日的 GDP 數據往上修正，對經濟屬利多。