[表一6]上市上櫃股東會一覽表

代碼 股票名稱 日期 地 點

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*2528 皇普 20180905 桃園市桃園區大興路 269 號 (晶悅國際飯店 2 樓祥瑞廳)

*4752 聯超 20180905 台北市南京東路 2 段 206 號 14 樓 (和益化工會議室)

*5426 振發 20180905 新北市新莊區新樹路 222 號 2 樓 (新北市新莊勞工中心集會廳)

*8466 美 (吉吉)-KY20180905 新北市土城區沛陂里三民路 4 號 3 樓 (經濟部工業局土城工業區服務中心)

*8454 富邦媒 20180907 台北市內湖區洲子街 96 號 8 樓

*8490 利得 20180907 台北市承德路二段 81 號 B1 中國生產力中心第十教室

*1704 榮化 20180910 台北市士林區中山北路四段 16 號 (劍潭海外青年活動中心 - 經國紀念堂集賢廳)

*2401 凌陽 20180912 新竹科學工業園區工業東二路 1 號牛頓廳

*4803 VHQ-KY 20180912 晶華酒店 (台北市中山北路 2 段 41 號)

*6569 醫揚 20180918 新北市新店區寶橋路 235 巷 135 號 9 樓

*5203 訊連 20180920 新北市新店區中興路三段 219-2 號 2 樓 (中信商務會館)

*3543 州巧 20180926 經濟部工業局新竹工業區服務中心 (新竹縣湖口鄉鳳山村中華路 22 號)

*4716 大立 20180926 高雄市永安區永工二路 18 號 (本公司永安廠光電大樓 B1 會議室)

*4573 高明鐵 20180927 彰化縣秀水鄉民主街 34 巷 3 號 (本公司會議室)

*5229 立宇 20180927 高雄蓮潭國際會館 (高雄市左營區崇德路 801 號)

*5340 建榮 20180927 桃園巿楊梅區大模街九號三樓 (楊梅區農會三樓)

*2233 宇隆 20180928 台中市梧棲區草湳里大觀路 6 號 (經濟部加工出口區管理處中港分處會議室)

*3178 公準 20180928 高雄市仁武區五和里八德二路 168 號 (本公司三樓餐廳)

*5227 立凱 - KY 20180928 桃園市桃園區大興西路一段 200 號福容大飯店 3 樓 - 櫻花廳

*6474 華豫寧 20180928 本公司會議室 (台中市北區進化北路 238 號 5F)

*6683 雍智科技 20180928 新竹縣竹北市莊敬北路 431 號 1 樓 (本公司會議室)

*1339 昭輝 20181001 昭輝實業股份有限公司會議室 (彰化縣鹿港鎮興業路八號)

*2496 卓越 20181003 新北市汐止區新台五路一段 99 號 4 樓 (悅來國際會議中心遠來 C 廳)

*3644 凌嘉科 20181003 台中市西屯區科園一路 16 號 (本公司會議室)

*6562 聯亞藥 20181003 新竹縣湖口鄉光復北路 45-1 號 1 樓 (多功能會議廳)

*8284 三竹 20181004 台北市新生北路二段 39 號 4 樓 (本公司會議室)

*3642 駿熠電 20181005 新北市土城區中央路三段 89 巷 10 號 (本公司大會議室)

*3073 凱柏實業 20181009 台北市內湖區瑞光路 399 號 1 樓 (自由廣場會議中心)

*6471 聯生藥 20181009 新竹縣湖口鄉光復北路 45-1 號 1 樓多功能會議室

*4415 台原藥 20181011 台北福華大飯店 (台北市仁愛路三段 160 號四樓 CR405 會議室)

*3557 嘉威 20181016 高雄市楠梓區加昌路 600 之 7 號 (楠梓加工出口區管理處第二會議室)

*6555 榮炭 20181016 台北市大安區信義路四段 236 號 7 樓

3521 鴻翊 20181019 新北市中和區中正路 631 號 3 樓福朋喜來登酒店

*6131 悠克 20181019 新北市板橋區文化路一段 268 號 12 樓 (CMoney 教育訓練中心)

*6222 上揚 20181023 新北市汐止區中興路 32 號 2 樓

*4915 致伸 20181025 臺北市中正區杭州南路一段 24 號 2 樓 (集思交通部國際會議中心)

*5233 有量 20181102 桃園市龜山區茶專路六號

*4117 普生 20181105 新竹市科學園區創新一路六號 (本公司會議室)

*6617 共信 - KY 20181204 台北市松江路 168 號 13 樓台灣省商業會

註：有 * 號者為「臨時會」，無註記者為「常會」。

