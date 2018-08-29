鄭崇華：美中貿易戰走勢難測 台達電在陸發展依舊不錯

台達電 (2308-TW) 創辦人暨榮譽董事長鄭崇華今 (29) 日出席平面媒體「天下企業公民獎」頒獎活動表示，雖然美中貿易戰未來走勢難以預測，但大陸目前的發展看起來還是不錯，也呼應他日前提到將持續深耕大陸的說法。

鄭崇華指出，美中貿易戰是否延續、全球貿易壁壘是否會成常態，都得看美國總統川普的態度，但就站在產業角度來看，台達電還是很冷靜地處理這件事，且他認為目前大陸的發展狀況依舊不錯。

鄭崇華 23 日出席京台科技論壇峰會致詞時就曾指出，雖然美中貿易戰不論對台達電本身、客戶或供應商都深受影響，但仍會持續深耕大陸，從未考慮撤資。

而台達電今年再度榮獲雜誌所主辦的「天下企業公民獎」大型企業組首獎，達成三連霸成就。

鄭崇華呼籲，每年因極端氣候造成的損失快速增加，許多城市也因為嚴重空污與缺乏水源，漸漸不適合居住，企業的積極參與是減緩暖化不可或缺的力量。

據了解，台達電除了開發節能減碳技術及提供解決方案外，更於去年以科學方法訂定減碳目標 - SBT(Science Based Targets)，提出 2025 年碳密集度下降 56.6% 的目標，成為台灣第一家，全世界前 100 家，通過科學基礎目標倡議組織 SBTi 符合性審核的企業，具體呼應全球控制升溫在 2℃以內。