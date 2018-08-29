台達電下半年營運好轉 股價強勢回溫收復半年線

台達電 (2308-TW) 因下半年原料供應較穩定，出貨狀況好轉，法人估第三季營收有望呈現雙位數季增、下半年也將優於上半年，且調整產品報價反映成本，毛利率亦將回溫，下半年營運看好下，台達電股價連 2 日走揚，今日更是漲逾 8%，最高來到 121 元，成功收復半年線。

台達電在月初的法說會上指出，下半年 Mosfet、被動元件等原材料雖然續漲，但漲價後供需情況有好一點，也讓出貨狀況逐步回穩，同時也調整產品報價反映成本，除了推升營收成長外，預期也將反映在本季毛利率的表現上。

法人預估，隨出貨回穩、以及調漲效益浮現，台達電第三季營收可望呈現雙位數的季增表現，下半年亦將優於上半年；台達電 7 月份合併營收 205.47 億元，月增 4%、年增 7%、累計台達電 1-7 月合併營收為 1293.14 億元，年增 6%。

台達電第二季雖然持續受到原材料缺貨干擾，但有較首季好轉，單季稅後純益 32.77 億元，季增 17.84%，年減 22.57%，每股純益 1.26 元，上半年每股純益 2.32 元。

若投資人看好台達電後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內外 15% 的標的，例如：台達電群益 81 購 01(082940-TW)、台達電麥證 7B 購 01(078172-TW)、台達電國泰 81 購 01(082461-TW) 等。