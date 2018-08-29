中銀香港(02388-HK)東盟業務與母企一起拼

中銀香港(02388-HK)2018年中期業績，來自東南亞業務顯著增長。集團副董事長兼總裁高迎欣於8月29日業績發佈會上介紹，上半年，7家東南亞機構合計實現提取減值準備前之淨經營收入同比上升24.4%，客戶存款餘額及貸款餘額分別較去年底上升7.2%和11.3%。當地業務以公司業務為主，主要服務母公司戰略客戶，中銀香港大客戶，以至當地重點基建設施。
對於貿易戰的影響情況，集團執行董事李久仲分析，首輪500億美元貨值，佔中國整體出口只有2.2%，若再增加2000億美元，則相當於出口的10-11%；不過貿易戰不單對出口企業有影響，也會對供應鏈、產業鏈有影響，以至整體經濟，需要密切觀察。香港方面，2017年中美貿易轉口貨物約490億美元，佔香港出口9%；其中涉及2500億美元貿易清單有240-250億美元貨物，相當於4.8%香港的出口。而對中銀香港而言，風險可控；上半年中銀香港貿易融資略有下降，管理層解釋主要因為其息差偏低所致。
管理層又預期，香港加息壓力在加大，港元利率正常化或於第三季出現，而加息對銀行息差有利。
中銀香港2018年中期業績，分部業績看，個人銀行稅前溢利錄得59.05億港元，同比增長39.9%；企業銀行則微升9.3%至79.82億港元；財資業務升12.2%至49.85億港元；保險業務卻跌12.6%至5.97億港元；其他業務則增長15%至17.16億港元。
期內中銀香港股東應佔利潤175.28億港元，同比增長17.7%；每股盈利1.6578港元，升17.7%；中期息0.545港元，升17.7%；總經營收入337.91億港元，升8.2%。而股東權益回報率則由13.76%提升至14.32%。來自淨利息收入增長7.6%至184.9億港元，淨息差由去年底的1.51%提升至1.53%；香港以外使用貸款升13.1%至3497.63億港元。整體貸款主要用作工商金融企業物業發展，同比升12.9%至1128.74億港元；個人住宅物業貸款2409.14億港元，微升2.8%。淨服務費佣金收入同比增長12%至64.74%，主要來自證券經紀業務提升。而淨交易收入大幅增加193.3%至20.44億港元。淨保費收入同比增長35%至73.81億港元。期內進行減值準備撥備3.42億港元，跌3.4%。
期內集團貸存比率由66.48%微降至66.29%；淨息差由去年末的1.51%微升至1.53%；而減值貸款比率由去末的0.18%升至0.22%；流動覆蓋比率由一季度的134.33%提升至二季度的146.39%；一級資本比率較去年底提升0.1個百分點至16.62%。於6月末，集團現金及等同現金項目則下降32.2%至3354.86億港元。派息方面，集團維持固定派息0.545港元，全年派息比率維持在40-60%區間。
文：周燕芬
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