新海能源(00342-HK)上半年少賺15.95%至3.38億港元

新海能源(00342-HK)公佈，截至2018年6月30日止6個月，集團收入約119.97億港元，與去年同期比較增加約21.40%;公司擁有人應佔溢利約為3.38億港元，同比下跌約15.95%。每股盈利約為0.229港元，不派息。

2018年上半年，中國市場仍然受產能過剩的問題影響，以致經營環境仍然不理想。集團的終端銷售網絡繼續發揮其市場競爭優勢得以保持LPG及油品/化工品的經營規模，在2017年第四季，集團成功開拓新加坡油品市場增加油品銷售量，並在馬來西亞成立油品採購據點，為新加坡、香港及部份中國油品銷售作聯合採購以減省成本。但由於競爭激烈，加上油價及LPG價上升帶動成本上漲，致使能源性產品的毛利出現了相應縮減，加上人民幣在上半年的減值及環球加息使財務費用增加，讓集團整體利潤下跌大約18.70%至大約3.26億港元。

期內總毛利約9.10億港元，同比上升約17.20%。市場供過於求，為了維持市場佔有率，價格未能與採購成本同步提高，但集團積極減省採購成本，於馬來西亞租用浮倉作為新加坡、香港及部份中國油品銷售聯合採購中心令購貨價格降低但油價上升原因，故此毛利只略為收窄，毛利率由去年同期約7.86%下降至期內約7.59%。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)