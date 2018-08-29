大唐發電(00991-HK)：料下半年煤價呈震盪下行趨勢

大唐發電（00991-HK）預計全年原計劃125億元人民幣的大型基建資本開支規模或有一定縮減。今年上半年公司資本開支約33億人民幣，公司執行董事兼副總經理應學軍稱上半年資本開支比例偏低與近年整體投資狀況是相匹配的，尤其風電項目方面，受到環保政策趨嚴影響，原計畫投產的項目暫未能落實投產，且火電投資方面亦受到限制。

今年上半年，電力體制改革深化不斷推出新政，電煤保供控價形勢較為嚴峻。公司燃料管理部主任簡英俊稱，今年上半年用電量形勢較以往好轉，上半年電量增加使得供給側煤炭需求增加，年初至5月煤價一直下行，但入夏後6至8月，每家出現快速增長勢頭，但相較於年初578元/噸的價格，目前568元/噸的價格仍稍低。簡英俊又指，隨著接下來天氣方面高溫逐漸減少和先進產能釋放等因素，都會對煤價起到積極作用。他認為隨著日耗煤量下滑，下半年煤價會呈現逐步震盪下行的趨勢。另外，隨著目前國內大型煤企與發電企業簽訂合作協議，煤炭價格有保障、價格也較穩定，未來三年相信煤價也將保持在綠色區間浮動，不會有大漲大落情況出現。

應學軍又指，雖煤價仍在宏觀調控下，但從發電企業角度來看，公司認為煤價仍然偏高，期待未來煤價能有進一步的回落，這對下一步電力體制改革，將更多電力推出市場、降低電價都有好處。

此前神華（01088-HK）和國電重組拉開煤電央企重組序幕，對於大型能源行業央企重組，公司副董事長兼總經理王欣認為這一趨勢是勢在必行。公司目前的導向是強強聯合，至於重組方面目前並無準確信息。

文：鄒舒惠

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