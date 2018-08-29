小霸王重回遊戲市場，益華控股多元化再辟新章

8月3日，第16屆中國國際數碼互動娛樂展覽會（ChinaJoy）在萬眾期待中拉開帷幕,小霸王的回歸成為展覽會首日的一大亮點。伴隨著社會主流對電子遊戲的認可接受，這家在1995年產值就達到10億，後卻因國務院一紙遊戲禁令而退出市場的公司終於重新回到了熟悉的賽道上。

今年4月小霸王宣佈重回遊戲機市場時，在一片歡呼中還夾雜著幾聲唱衰。原因無它，小霸王離開電子遊戲這片市場太久了！騰訊、網易的崛起壟斷了國内遊戲半壁江山，手機和電腦的普及讓電子遊戲不再需要借助專門的遊戲機，留給小霸王的市場似乎已經不多。

但正如網友金句“你大爺終究是你大爺”，小霸王在ChinaJoy2018上用小霸王Z+新遊戲電腦無聲的回應著那些唱衰者：新世界的你們怎麽還是一副舊眼光，小霸王可已經與時俱進走進了新篇章！

小霸王：合作AMD，重回遊戲市場

相關資料顯示，小霸王新推的Z+新遊戲電腦由小霸王和美國AMD半導體公司共同打造，後者同戴爾、惠普、東芝、聯想、方正、華碩等全球知名計算機製造商均有合作，併為索尼及微軟提供遊戲機芯片。

事實上，小霸王Z+新遊戲電腦不僅搭載了AMD定製ZEN架構CPU，内置8G GDDR5 内存以及 128G SSD + 1T 機械硬盤，更標配有 USB 2.0、USB 3.0、HDMI 2.0等接口。除此之外，小霸王遊戲機還預裝了正版授權的Windows 10係統。

說起小霸王和AMD的聯手，早在2015年就初露端倪。國内遊戲機禁令在那一年解除，小霸王和AMD開始了長達10個月的談判，最終敲定小霸王投入6億人民幣回歸遊戲市場。小霸王官方表態，希望借助AMD的平台打造出屬於自己的遊戲產品，結合遊戲軟件建立起完善的遊戲生態，最終成長為像微軟、索尼、任天堂這樣的國際品牌廠商。從小霸王Z+新遊戲電腦的面世來看，小霸王正堅定不移的走在這條道路上。

益華控股：業務多元化提振業績

小霸王重回市場，高興地不止是一眾遊戲發燒友，小霸王的聯營公司益華百貨控股（02213-HK，其持有小霸王49%的權益）也將從中獲益不少。也許有少數人隻聽過益華百貨這個名字，但對於珠三角地區的消費者來說，益華百貨的鼎鼎大名絕對如雷貫耳。

和小霸王一樣，益華百貨是家老品牌。1995年至今22年的歲月里，益華百貨不斷發展壯大，如今不僅形成了集百貨、電器、超市及家居四大業態於一體的商業體係，更將業務從廣東中山擴大至省外，配合先進的商場設施和運營理念，益華百貨成為現代商業和服務業的代表。

財報顯示，益華控股近年有意進行業務多元化——不僅積極調整運營結構，於商場内增加餐飲、娛樂等體驗式消費項目，同時也涉足便利店、酒店及房地產等新業務，至於小霸王遊戲機業務顯然也是益華控股多元化業務的一個方向。

從往期業績來看，益華控股業務多元化的策略是卓有成效的。2016年度，益華控股實現公司擁有人應佔權益2.97億元(人民幣，下同)，同比2015年度增長24%;2017年，益華控股實現營業收入7.54億元，同比2016年增長29%。

遊戲業務：益華業績新增長點

就國内目前電子遊戲市場的情況來看，小霸王的回歸將有望成為益華控股新的業績增長點。根據《2017中國遊戲產業報告》，國内遊戲市場規模持續上升，雖於2014年至2016年經歷增速放緩，但已於2017年逆轉。事實上，由於近10年間國内遊戲市場都保持正增長，截至2017年底，中國遊戲市場規模已經達到2036.1億元！

2008-2017年國内遊戲市場規模及增速一覽 圖源：中國產業信息網

如果把電子遊戲簡單的劃分為端遊、手遊及頁遊，於2017年國内端遊市場逐漸回暖，手遊卻放緩了增速，至於頁遊已經是連續第二年負增長。這意味著電子遊戲正逐漸回歸端遊，遊戲電腦作為端遊載體同樣享受著這一行業利好。

值得註意的是，小霸王Z+新遊戲電腦不僅可以運行所有Windows程序，還獨家配備了主機係統。根據Fami通發佈的《2017年日本家用遊戲主機市場報告》，2017年日本家用遊戲主機市場規模已經達到了約230億元，而中國隻有13.7億元，巨大的追趕空間同時也意味著巨大的成長空間。

同傳統零售業務形成協同效應

上文中提到，遊戲電腦僅僅隻是小霸王重回遊戲市場的第一步，後續小霸王有意通過開發、提供遊戲軟件等方式構建完整的遊戲生態。可以預見的一點是，如果小霸王提供的某款遊戲爆火，勢必也會逆向帶動小霸王Z+新遊戲電腦的銷售。

《36氪》指出，“主機遊戲多依靠遊戲廳、網吧等線下固定場所發展起來……”毫無疑問，主機遊戲的這一特性將同益華控股的原有業務形成良好的協同效應——益華控股希望借助體驗式消費項目吸引更多的消費者，遊戲廳及網吧顯然是其中的代表項目。消費者因遊戲前往益華零售門店，順道吃個飯、購個物是再自然不過的休閑流程，而即使上述流程反過來進行也依然成立，行程規劃高度自由。

由上可知，益華控股不僅將從小霸王遊戲業務本身獲得利益，也將受益於遊戲業務帶來的新增客流，傳統零售業績有望獲得增長，算的是佈局巧妙、一石二鳥了！

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