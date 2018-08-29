〈財報〉珠寶需求強勁 Tiffany靠昂貴日用品提升業績

由於美國和中國的珠寶需求強勁，著名珠寶品牌 Tiffany & Co (TIF-US) 週二 (28 日) 公布的季度財報高於華爾街預期，促使該奢侈品零售商提高其全年盈利預期。

Tiffany 股價週二收盤上漲 0.92% 至 131.07 美元。

Tiffany 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

在執行長 Alessandro Bogliolo 的領導下，Tiffany 通過銷售價格較低的時尚珠寶、及推出高端日常家居用品，如 350 美元的金色吸管和 1500 美元的金色紙夾，一直在將注意力轉移到價格敏感的年輕客戶身上。

Bogliolo 在技術和營銷方面投入了更多資金，吸引了像 Kendall Jenner 這樣的社交媒體名人來支持該品牌，並提升其網點的感受和購物體驗。

該公司最近還推出了 Paper Flowers，一款由鉑金和鑽石製成的新花卉珠寶系列。

Jefferies 分析師在一份報告中表示，Tiffany 品牌正在回歸美國消費者的懷抱中。

Tiffany 最新財報顯示：

營收成長 12.6% 至 10.8 億美元，高於分析師預估的 10.4 億美元。

每股純益 EPS 為 1.17 美元，高於預計的 1.01 美元。

美洲的淨銷售額 (占公司總銷售額約一半) 增長了 8%，達到 4.75 億美元。

亞太地區的銷售額增長了 28%。

毛利率從一年前的 62.5% 提升至 64%。

同店銷售額增長了 7%，高於預期的 5.73%。

該公司傳統上受益於美國的旅遊消費，其旗艦店紐約店的年銷售額幾乎佔其總銷售額的 10%，但它強調，這一次在這兩個主要地區的收益都是由當地人的支出而推動的，顯然希望擺脫遊客的不穩定性。

經過多年的銷售下滑，及在線公司的激烈競爭，Tiffany 一直在大力投資並開發其網站，並推動其營銷和商店展示。

儘管這些投資產生了額外成本，雖然一般和管理成本上漲 20% 至 4.976 億美元，但該公司的毛利率還是從一年前的 62.5% 上升至 64%。

Instinet 分析師 Simeon Siegel 表示，Tiffany 正在繼續增強業務，實現強勁的收入增長，該公司明確表示有意再投資，非常的積極。

展望未來，Tiffany 預計全年每股純益從原本的 4.50 美元至 4.70 美元之間，提高至 4.65 美元至 4.80 美元之間。