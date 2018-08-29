港股ADR指數走軟 騰訊(00700-HK)ADR跌

美股標指及納指再創新高，不過港股ADR指數走軟，收報28273點，跌78點。納指連續三個交易日創收市新高，騰訊控股(00700-HK)股價在ADR出現調整，ADR收報364.06元，較港收市跌1.34元。
匯豐控股(00005-HK)ADR收報70.51元，較港收市升0.31元；港交所(00388-HK)ADR收報230.03元，較港收市跌0.17元。
內銀內險股受壓，建設銀行(00939-HK)ADR收報7.07元，較港收市跌0.04元；工商銀行(01398-HK)ADR收報5.84元，較港收市跌0.04元。中人壽(02628-HK)ADR收報18.57元，較港收市跌0.11元。
中海油(00883-HK)ADR收報13.71元，較港收市跌0.13元；中石油(00857-HK)ADR收報5.94元，較港收市跌0.05元；中石化(00386-HK)ADR收報7.83元，較港收市跌0.09元。
至於電訊股，中移動(00941-HK)ADR收報74.13元，較港收市跌0.17元；聯通(00762-HK)ADR收報9.28元，較港收市跌0.02元；中電信(00728-HK)ADR收報3.78元，較港收市跌0.01元。
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