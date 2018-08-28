潼關黃金(00340-HK)中期轉盈1.07億港元 不派息

潼關黃金(00340-HK)公佈，截至2018年6月30日止6個月，來自持續經營業務的營業額為1.01億港元，同比增長8.79%；公司擁有人應佔溢利1.07億港元，上年同期虧損5591.7萬港元；來自持續經營業務的每股基本虧損為0.06港仙，來自已終止業務的每股基本盈利3.84港仙，不派息。

公司擁有人應佔溢利1.07億港元。其中，來自已終止業務的溢利約為1.09億港元，主要由出售收益1.177億港元所貢獻。來自持續經營業務的虧損由2017年同期約4325.4萬港元減少96.1%至2018年約166.6萬港元，其主要由於在2017年同期對黃金開採業務的商譽減值虧損作出一次性撥備約5220.2萬港元所致。於中期期間，概無就該商譽減值虧損作出撥備。

黃金開採業務的主要業務是生產及銷售金精礦及相關產品。於2018年上半年，集團來自黃金開採業務的收益約1.01億港元，較2017年同期約9278.9萬港元增加約8.8%，其主要由於期内加工礦石的品位有所改善及港元兌人民幣貶值所致。

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