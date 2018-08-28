哈爾濱銀行(06138-HK)中期少賺2.03%至26.06億元

哈爾濱銀行(06138-HK)公佈，截至2018年6月30日止6個月，錄得歸屬於公司股東的淨利潤為26.06億元人民幣(下同)，同比減少2.03%；營業收入65.38億元，同比減少12.50%；利息淨收入49.71億元，同比減少21.40%。每股收益0.24元，無計劃派發中期股息。

淨利潤降幅2.03%，主要是由於利息淨收入、手續費及傭金淨收入減少所緻。利息收入的增長主要是由於該行客戶貸款及墊款、存放中央銀行款項增加令該行生息資產平均結餘從上年同期的5287.964億元增長0.9%至2018年上半年的5336.305億元，部份被生息資產平均收益率由上年同期的5.19%下降至2018年上半年的5.18%抵銷所緻。生息資產平均收益率的下降主要是由於2018年上半年客戶貸款及墊款、債務證券投資、存放中央銀行款項的收益率下降導緻。

截至2018年6月30日，核心一級資本充足率9.61%，較2017年末減少0.11個百分點。一級資本充足率9.63%，較2017年末減少0.11個百分點。資本充足率12.19%，較2017年末減少0.06個百分點。

截至2018年6月30日，該行不良貸款餘額為45.062億元，較上年末增加4.692億元；不良貸款率為1.79%，較上年末上升0.09個百分點；貸款減值損失準備率為3.08%，較上年末上升0.24個百分點；撥備覆蓋率為171.44%，較上年末上升4.20個百分點。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)