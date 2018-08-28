【華冠投顧】台股回補空缺口、季線下彎是隱憂

鍾騏遠 分析師

#一分鐘盤勢掃描：

5371 中光電：受惠子公司新品效應, 股價逢月線出現長紅、量價齊揚。後續留意法人動向即可。

6284 佳 邦：兩大被動元件廠入主，股價跳空上漲來到半年線之前，雖然量能突破，但須留意季線反壓。

5347 世 界：股價自季線反彈向上，不過短線月線反壓仍在，股價短線反彈之後將持續區間震盪。

2308 台達電：底部整理後遇長紅反彈，由於中美貿易衝擊仍在，加上半年線下彎，後續仍將維持震盪整理的格局。

2439 美 律：因市場出現利多消息，股價直接跳到半年線之上，明天將遭遇 8/10 日的空方缺口，後續量能必須放大到 2.2 萬張以上，才有機會突破挑戰年線壓力。

#台股盤勢分析：

加權指數今天受惠台積電大漲而帶動，指數成功回補 8/13 的空方缺口，不過被動元件族群漲多拉回，電子類股仍將持續受壓。而今天上漲的多數都是跌深反彈，本周反應之後，下周仍舊持續整理。

蘋概族群今雖有利多出現，但個股唯有美律因跌深而帶量上漲，由於鴻海仍在低檔盤璇，蘋概族群後續仍是個股表現。

櫃買指數方面由於較大盤弱勢，指數今重回 10 日線之上，下周起月線扣抵落入低檔區，才有機會看到帶量表現。而矽晶圓、被動元件、記憶體等，仍是櫃買是否上揚的觀察重點。唯多數回落到半年線附近整理，若後續整理後能重回季線之上，第四季之後才有機會表現。

※以上內容由華冠投顧 鍾騏遠分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

歡迎免費加入鍾騏遠老師的 Line 群組 ID：https://goo.gl/2qLvaM

詳細操作策略，請加入鍾騏遠 老師 Line 群組

服務電話：(02)6632-1000

華冠投顧官網：https://goo.gl/Sxjorg