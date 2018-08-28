房產新政趨嚴 深圳控股如何應對？

8月28日，深圳控股(00604-HK)在香港舉行中期業績發佈會，截至2018年6月30日止6個月，股東應佔淨利潤為2.17億港元，每股盈利2.7港仙，兩者比2017年同期大降94%，主要由於集團持有的恆大地產(03333-HK)股權公允價值變動受到非現金損失的影響，加上2017年同期出售三四線城市項目獲得一次性盈利高達33億港元拉高了基數，若剔除，則核心盈利為12.75億港元，同比下降62.8%。為了維護股東權益、增強投資者信心，集團派發中期股息每股7港仙。

進入2018年，政府對房地產行業調控進一步升級。體現在銷售方面，深圳控股上半年實現合同銷售額43.1億元人民幣。對比集團大幅上調2018年合同銷售目標由150億元至200億元人民幣，是否誇張？董事長呂華回應稱，下半年集團計劃推出深業中城公寓和寫字樓、泰富廣場等重點項目，約佔全年貨值三分之二。鑒於下半年項目均位於深圳地區，地理位置優，且下半年深圳可售公寓供應少，銷售壓力小，故預計四季度合同銷售額將大幅提升。

至於為何下半年深圳可售公寓供應少？因今年7月底，深圳發佈了嚴厲的房產調控新政，在原本限購、限貸、限價的基礎上，新增了限售，即個人購房需滿3年才可轉售。且限制新增土地的公寓只租不售，使公寓市場提前進入供應低谷。呂華坦言，這將對公司有兩方面的影響：對現有產品，預售時間可能滯後，因審批時間變長；對未來產品，三年內集團的產品類型受調控新政影響較小，因已取得政府規劃許可。

據悉，目前深圳拿地困難，土地稀缺，政策收緊，舊城改造難度也較大，優質的地產項目正在不斷減少，然而深圳控股主要深耕深圳，聚焦大灣區。那麼，下半年集團將如何應對呢？呂華表示，儲備資金做好準備，瞄準土地市場的機會就出手！為此，期內集團成功獲得100億港元的銀團貸款，下半年資金充裕。土儲規劃方面，預計大灣區佔比61%，一二線城市佔比59%。

文：夏雨辰

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