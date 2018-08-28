美國學生貸款高官辭職 痛批川普政府「背棄年輕人和他們的財務前景」

一名負責保護美國學生貸款借款方的高級官員周一宣布辭職，稱川普政府使得他和供職單位的其他員工無法開展工作。

美國消費者金融保護局（CFPB）學生貸款監察員 Seth Frotman 宣布，自 9 月 1 日起辭去職務，稱該機構的無所作為「背棄了年輕人和他們的財務前景」。

「新的領導不斷地阻止想要保護消費者權益的員工。」在 Seth Frotman 的辭職信中，他提到，目前消費者金融保護局並未盡到保護學生的義務，反而放棄了執法職責，屈從於政治壓力，甚至在審查中掩護 「壞人」。

美國的學生貸款規模已經超過 1.5 兆，是重要的大學生資金來源。超過 4400 萬美國學生背負貸款，對於 20-30 年的長期貸款，每個學生每個月平均要還款約 350 美元。

數據來源：聯準會

消費者金融保護局在歐巴馬執政時期成立，自 2011 年起開始運作，依據多德 - 弗蘭克法案，促進公平和透明的抵押貸款、信用卡以及其他消費金融產品和服務。Seth Frotman 已經在這一機構供職 7 年。

川普就任總統後，主張放開金融監管，在 Seth Frotman 看來，這讓消費者金融保護局的工作步履維艱。

美國絕大多數學生貸款都是由聯邦政府通過教育部門直接發放。教育部門與私營公司簽訂合約，由這些貸款服務商來管理學生貸款。消費者金融保護局則接受並公示了對相關服務商的投訴。

不過，2017 年 9 月，教育部稱將不再與消費者金融保護局共享學生貸款數據，認為該局過分監管。Seth Frotman 認為，這相當於「關上了 CFPB 管理學生貸款公司的大門」。

「在你領導了 10 個月後，很明顯，消費者不再擁有一個站在他們那一邊的，強有力的、獨立的消費者監管機構。」美國國家公共電台（NPR）發布的 Seth Frotman 辭職信全文顯示，他對消費者金融保護局代理局長 Mick Mulvaney 頗有微詞。

「很不幸地，在你的領導下，本局已經拋棄了那些國會要求我們保護的消費者。相反地，你利用本局去滿足美國最有權勢的那些金融公司的需求。」Mick Mulvaney 在去年 11 月開始接管消費者金融保護局。

在 Seth Frotman 看來，消費者金融保護局未能盡執法義務。他舉例稱，去年有證據顯示，大型銀行正在通過法律意義存疑的費率來掠奪學生，但消費者金融保護局管理層把員工的稟報壓了下去。