震旦行彩色計畫啟動 攜兩大國際品牌布局3D列印

今年全球 3D 列印市場規模預估將逼近 120 億美元，年增 19.9%，預估 2021 年將逼近 200 億美元，震旦行 (2373-TW) 透過集團資源積極布局 3D 列印市場，攜手兩大國際品牌以色列 Nano Dimension、愛爾蘭 Mcor 啟動彩色計畫，布局兩岸 3D 列印應用市場。

震旦 3D 總經理紀崇楠指出，持續深耕教育和汽車應用市場，提供專業的 3D 應用解決方案及服務，在啟動震旦 3D 彩色計畫後，未來將以近 30 年的 3D 列印專業經驗，開拓兩岸應用市場。

紀崇楠表示，震旦 3D 為 Mcor 在大陸的獨家代理，且是 Nano Dimension 的唯一代理商，將有助擴大現有產品範圍，也是實現彩色計畫的第一步，與兩大集團的戰略合作計畫將在大陸與台灣同步展開。

Mcor 執行長 Seamus Dunne 指出，今年全球 3D 列印市場規模預估將逼近 120 億美元，年增 19.9%，2021 年將逼近 200 億美元，其中教育應用產值 9.47 億美元，僅次於裝配製造和醫療，對與震旦 3D 簽署獨家代理合作關係，相信雙方的合作將開啟 3D 列印在教育應用領域的新篇章。

3D 列印是震旦行新事業的重要布局，目前在中國大陸北京、上海、長春、廣東、重慶、武漢等地都已建立 3D 列印中心，目前鎖定教育、醫療及工業等領域。

震旦行第 2 季營收 36.75 億元，稅後純益 3.86 億元，創 18 年單季同期新高，季增 33.56%，年增 17.68%，EPS 1.72 元，累計上半年營收 69.61 億元，每股純益 3 元。

震旦行指出，第 2 季營收增加主要來自大陸事業持續成長，第 2 季大陸營收占比 71 %，大陸事業獲利貢獻已超越台灣，第 2 季大陸獲利貢獻 60 %；累計上半年大陸營收占比 71 %，來自大陸事業獲利貢獻已超越台灣，上半年大陸累計獲利貢獻 59 %。

震旦行上半年在大陸包括 OA 及家具維持兩位數成長，展望下半年也可望維持兩位數成長，今年大陸事業獲利將正式超越台灣事業獲利，包括辦公室自動化 (OA)、家具事業仍是主要成長動能。

受惠大陸市場布局有成大幅挹注營運表現，震旦行股價本周呈現強漲攻勢，今 (28) 日以 100 元開出後一路走高，一度亮燈漲停攻上 109 元，寫下上市以來新高價，盤中漲幅 9.15%。