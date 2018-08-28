永達汽車(03669-HK)中期多賺10.9%至7.23億元

永達汽車(03669-HK)公佈，截至2018年6月30日止6個月，錄得收入約249.197億元人民幣(下同)，同比增長12.4%；公司擁有人應佔期内溢利7.23億元，同比增長10.9%；每股基本盈利0.39元，不派息。

收入增長12.4%主要是由於豪華及超豪華乘用車銷售與售後服務增長所致。

2018年上半年，包括金融和保險代理服務收入在内，綜合收入及綜合毛利分别為253.71億元和30.37億元，較2017年同期分别增長12.5%及14.9% 。2018年上半年，包括金融和保險代理服務收入在内的綜合毛利率為11.97% ，與2017年同期的11.71%相比提升0.26個百分點。經營利潤為13.01億元，較2017年同期增長15.2% 。

上半年，新車銷量保持穩健的增長，較2017年同期上升10.7%，至80,377輛。其中，豪華品牌新車銷量較2017年同期上升14.3%，至49,082輛。多個豪華品牌實現銷量快速增長，其中，保時捷品牌銷量同比上升50.2% ，凱迪拉克品牌銷量同比上升38.9% ，有力的支持了新車銷量的提升；同期寶馬品牌銷量同比上升11.2% 。

乘用車銷售及服務分部新車銷售收入為208.76億元，較2017年同期增長10.5% 。其中，豪華品牌新車銷售收入較2017年同期提升12.3%，至169.06億元。受關稅下調等政策影響，消費者持觀望的態度，引起新車成交價格短期波動。2018年上半年，乘用車銷售及服務分部的新車銷售毛利率為3.03% ，同比2017年上半年的3.78%有所下降。

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