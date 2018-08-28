空運市場熱 華航增開美國貨運航點

華航 (2610-TW) 今 (28) 日宣布，開闢美國哥倫布市貨運定期包機航點，採 747 全貨機飛航，每周飛航 3 班，成為在美國第 11 個貨機航點，搭配芝加哥、西雅圖和安克拉治等城市串飛，提升貨運航網營運彈性，隨著跨境電商市場持續成長，後市貨運成長動能看俏。

華航說明，哥倫布市瑞肯巴克機場位於美國俄亥俄州，是美東地區具潛力的轉運站，經濟規模已漸成型，據統計，去年瑞肯巴克機場進出口貨量較 2016 年大幅成長 70%，全年總貨機架次也增約 20%，預期未來發展前景樂觀。

華航在國際航空貨運市場已具領先地位，據國際航空運輸協會 (IATA) 統計，去年華航承運約 146.2 萬噸貨量，年增 10.3 %，排名全球第 7。

展望後市，國際航空運輸協會預期今年全球航空貨運年成長量約 4.5%，尤其電子行動裝置創新升級效應、機械及半導體資本設備和電商郵運等需求發酵，成長可期。

華航強調，將藉 777 和 A350 客機腹艙搭配貨機機隊運能，深耕區域市場並優化歐美和亞洲間運輸，並加強與聯航和國際大型貨運代理商合作。

華航機隊共 88 架客貨機營運，其中 18 架是波音 747-400F 全貨機，營運貨運航點共 93 個，包括盧森堡、布拉格、杜拜、安格拉治、芝加哥、達拉斯、邁阿密、西雅圖、休士頓、亞特蘭大和哥倫布市等 11 個純貨機航點，每周貨機航班數達 93 班。

華航於 2012 年加入天合聯盟貨運 (SkyTeam Cargo)，是台灣唯一加入國際航空貨運聯盟的航空公司，配合聯盟策略發展快遞貨物聯運平台，提升轉運效率和開發快遞貨源；去年獲頒貨運權威雜誌《Air Cargo World》「全球航空貨運卓越服務獎」，貨運服務備受肯定。