TV偏光板價格承壓 明基材Q2稅後淨利2700萬元 季減75% EPS 0.09元

第二季 TV 面板價格依然下挫的格局，零組件偏光片報價也受到壓抑，明基材 (8215) 第二季營收約 30.19 億元，與前一季持平，年增 13.07%，稅後淨利約 2700 萬元，季減 75%，年減 64%，每股稅後盈餘 0.09 元，連續七個季度獲利。明基材於 2016 年 9 月關閉南科廠，結束兩條生產線，透過產品組合調整，聚焦高附加價值產品，今年上半年偏光片 ASP(平均售格)依然呈現緩跌格局，透過去瓶頸提升產能，緩和價格下跌壓力，上半年合併營收 59.79 億元，年增率 4%，稅後淨利 1.37 億元，年減 40.17%，每股稅後盈餘 0.43 元。



日前明基材表示，偏光板內在面臨 LCD 市場成熟化，造成供應鏈價格下滑，外在則遭遇日韓產能壓力，中國廠商競價，除了必須積極開發差異化、高附加價值的偏光產品，同時加速開展新事業，挹注獲利貢獻。



明基材除了優化偏光片獲利結構，展開醫療、電池材料等布局，以平衡獲利表現，經營多年醫療新事業，自去年第四季起開始轉虧為盈，今年 7 月併購聯和醫療器材後，以加速醫療市場開發與布局，強化新事業的成長與獲利。