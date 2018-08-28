【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週一上升，因美國與墨西哥達成貿易協議。道瓊斯指數上升 1.0% 至 26,050 點； 標準普爾指數上升 0.8% 至 2,897 點；納斯達克指數上升 0.9% 至 8,018 點。

油價週一上升，紐約 10 月期油上升 0.2% 至每桶 68.87 美元。金價上升，因美墨貿易爭端緩解令美元走軟。紐約 12 月期金上升 0.2% 至每盎司 1,216.0 美元。

香港和內地股市週一上升。汽車製造股領漲，其中華晨中國（1114.HK）股價跳漲 14.7%； 教育股也走高，中教控股（839.HK）股價上漲 9.2%。個股方面，申洲國際（2313.HK）上半年股東應佔溢利同比增長 21.1% 但收入增長不及預期，股價下跌 0.5%；丘鈦科技（1478.HK）上半年毛利率同比急跌且公司轉盈為虧，股價大跌 7.5%；中遠海運港口（1199.HK）中期核心股東應佔溢利按年增加 70.1%，股價上升 2.4%；石四藥集團（2005.HK） 上半年股東應佔溢利按年增長 54.7% 且增派股息，股價上升 4.4%。恒生指數上升 2.2% 至 28,271 點，國企指數上升 2.5% 至 11,049 點，香港股市成交金額增加 24.4% 至 957 億港元。上證綜合指數上升 1.9% 至 2,781 點，滬深兩市成交金額增加 39.6% 至人民幣 3,261 億元。

◆ 行業及公司新聞

◇ 康師傅（322.HK）公布 2018 年上半年收益人民幣 310 億元，同比上升 8.5%（次季增長 11.1%），受惠於毛利率按年改善 2.1 個百分點至 31.2%，股東應佔溢利按年大增 86.6% 至人民幣 13.1 億元（次季急增 1.2 倍）。若不包括資產活化收益及機器設備減值損失，經調整稅後溢利同比增長 68.4% 至人民幣 14.8 億元。

◇ 鞍鋼（347.HK）公布 2018 年上半年營業總收入人民幣 469 億元，同比上升 20.0%，受惠於鋼材產品價格上升帶動毛利率改善，股東應佔溢利按年大增 91.9% 至人民幣 35.0 億元（此前盈喜預期為約人民幣 34.9 億元）。

◇ 齊合環保（976.HK）公布 2018 年上半年收益 111 億港元，同比上升 25.7%，受惠於其他收益（主要為出售收益及應收款項減值撥回）按年增加 1.3 億港元，股東應佔溢利 3.3 億港元，同比大增 67.6%。

◇ 健合國際（1112.HK）公布 2018 年上半年收入人民幣 45.7 億元，同比增加 28.8%，然而，由於匯兌虧損按年增加人民幣 2.7 億元，股東應佔溢利同比倒退 4.2% 至人民幣 3.8 億元。經調整可比純利按年增長 41.4% 至人民幣 7.0 億元，主要受惠於收入增長及融資成本下降。

◇ 金斯瑞（1548.HK）公布 2018 年上半年收益 1.1 億美元，同比大增 77.0%，但由於研發開支按年急增 2,308 萬美元，股東應佔溢利僅同比微升 3.6% 至 1,552 萬美元。

◇ 中國金屬利用（1636.HK）公布 2018 年上半年營業額人民幣 96.6 億元，同比大增 1.3 倍，然而，由於公司錄得毛虧損及財務成本和所得稅支出略有上漲，股東應佔溢利按年倒退 29.5% 至人民幣 6,023 萬元。

◇ 洛陽鉬業（3993.HK）公布 2018 年上半年營業總收入人民幣 141 億元，同比上升 20.6%，受惠於金屬價格穩步上漲帶動毛利率改善，股東應佔溢利按年大增 2.7 倍至人民幣 31.2 億元（此前盈喜預期下限）。

◇ 眾安在線（6060.HK）公佈 2018 年上半年收入人民幣 40.7 億元，按年上升 77.4%，因已產生賠款淨額、手續費及佣金及其他開支同比增幅大於收入，股東應佔虧損同比擴大至人民幣 6.6 億元（2018 年中期：虧損人民幣 2.9 億元）。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)