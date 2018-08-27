華新科擠下國巨旗下凱美 躍佳邦第一大股東 今參加小摩法說

華新科 (2492) 擠下國巨 (2327) 旗下凱美 (5317)，晉升佳邦(6284) 第一大股東，而經佳邦董事會通過，佳邦董事長由華新科法人代表陳培真擔任，前董事長鄭敦仁則轉任執行長，統籌負責公司營運。佳邦為保護元件暨天線廠，為擴大營運，被動元件兩大龍頭相繼入主，華新科 6 月宣佈斥資近 18.32 億元入主，取得 30.71% 股權，躍升佳邦第一大股東，而第二大股東則為凱美，持股 13.7%。



而華新科原為擴增 MLCC 生產設備，擬辦理 700 萬股現金增資案，但因近期被動元件行情波動過大，目前暫緩送件。而解除現增緘默期後，華新科今日也將與國巨同時參加由摩根大通所舉辦的「JPMorgan 4th Annual Asia Tech Tour」法人說明會，屆時被動元件兩大巨頭將針對被動元件巿場展望進行說明。