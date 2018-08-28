傳中國三大營運商5G頻譜劃分初步方案出爐 概念股持續強勢

傳中國 5G 頻譜劃分初步方案出爐，中國電信與中國聯通將分別獲得 3.5GHz 左右的各 100MHz 頻譜資源，中國移動獲得 2.6GHz 附近的 100MHz 頻譜資源，今 (28) 日 5G 概念股持續強勢。

上週中國信通院副院長王志勤表示，今年 9 月將正式發佈 5G 頻譜資源的最終許可方案；這次頻段的分配將延續指派制度。陸媒報導，目前 5G 頻譜劃分的初步方案是，中國電信與中國聯通將分別獲得 3.5GHz 左右的各 100MHz 頻譜資源，中國移動獲得 2.6GHz 附近的 100MHz 頻譜資源。

在 3.5GHz 頻段上部署 5G 網路的產業鏈更為成熟，這也是為中國營運商爭奪的主戰場。值得注意的是，先前的中頻段規劃中並未提到 2.6GHz，是新增的頻段，由中國移動負責開拓。據傳上述只是初步方案，具體內容還是要等正式檔下來。

對營運商來說，確定 5G 頻率劃分至關重要，例如在頻率確定前，運營商得針對不同頻段進行測試，會大大增加試驗階段的投入成本。一旦劃分確定，營運商可以基本瞭解組網的成本會是多少。

中信建投分析師武超則認為，2.6GHz 需進行頻率清理，可能會影響組網進度；但 2.6GHz 頻段覆蓋能力較好，預計部署時，中國移動 5G 基地台數可能與 4G 持平或略增。業內一般預計 5G 的投資規模會超過人民幣上兆元，單一 5G 基地台的部署成本大概是 4G 基地台的 1.5 倍，雖然中國移動可能拿下產業鏈並不成熟的 2.6GHz 頻段，但從部署成本角度來看也可能降低。

近來 5G 概念股表現格外亮眼，相關人士認為，A 股當前有觸底反彈需求，加上 5G 概念股相較其他算有實在的商業前景，反彈並不意外。今日 5G 概念股延續強勢，中國聯通漲幅一度超過 2%，股價最高來到人民幣 5.88 元，創 5 月下旬以來最高水準。其他 5G 概念股如劍橋科技、吳通控股雙雙直奔漲停，中興通訊漲幅最高超過 5%，報 19.54 元，股價創 6 月 13 日復牌以來最高水準。