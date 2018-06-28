被踢出恒指21個月 康師傅市值重返千億 起死回生原因竟是它

2016 年 9 月，速食麵與飲料巨頭康師傅控股 (0322-HK) 被剔出恒生指數。在這之前的幾年，康師傅總市值已經蒸發了超過港幣 1000 億元。

不過，就在被剔出恒指的資訊被宣佈的當月，康師傅的股價開始緩慢抬升。2 年之後，2018 年 6 月，康師傅總市值竟重返港幣 1000 億元上方。而在被宣佈將剔出恒指之前，市值一度跌破港幣 400 億元。

截至今 (28) 日 11:17，康師傅股價來到港幣 18.3 元，上漲 1.105%，市值港幣 1027.93 億元。

圖：新浪財經

事實上，在被踢出恒指前 2 年，康師傅股價就已開始深度下跌。從 2014 年 8 月到 2016 年 6 月，康師傅股價最大跌幅超過 70%，並中止了康師傅的成長神話。在 2011 年之前的 10 年，康師傅股價上漲超過 20 倍，成為港股中最富成長性的消費龍頭公司之一。

早在股價開始下跌模式的多年前，康師傅的業績增長已經出現頹勢。2014 年開始，康師傅的總營收由 2013 年的 110.11 億美元下降至 84.39 億美元，降幅達到 23.36%；同一時期的扣非淨利潤也是一降再降，從 3.34 億美元降至 1.26 億美元，下降幅度超過 6 成。

同期，同為速食麵和飲料行業的巨頭統一 (0220-HK) 的營收和淨利潤也出現了下滑，股價同樣重挫。另一食品飲料製造商中國旺旺 (0151-HK) 股價 2014 年 4 月 - 2016 年 9 月期間股價下跌近 60%，業績也是連年下滑。

年輕人口連年下降是速食麵業績驟降的主因。中金公司的一份研報顯示，速食麵的主力消費人群為外出農民工群體，自 2013 年起外出農民工人數增速放緩至 1.7%，同年速食麵銷售量下降 1.3%，2015、2016 年農民工人數增長停滯，同期速食麵銷量進一步衰退。

雪上加霜的是，消費者的偏好和習慣也發生變化，異軍突起的餐飲模式「外賣平台」開始搶生意。外賣平台的爆發式增長時間恰好是在 2013 年前後。

據 Wind 資料顯示，2013-2016 年餐飲 O2O 的市場規模增長迅速，由人民幣 634.8 億元增長至人民幣 1926.5 億元，4 年時間市場規模翻了 2 倍。如果把時間再向前放長 2 年，其市場規模增長超過 8 倍。其中，外賣 O2O 的市場由 2013 年的人民幣 42.3 億增長到 2016 年的人民幣 715.8 億元，增長高達近 16 倍。

多重夾擊之下，速食麵整體市場受到重創。根據世界速食麵協會的統計，中國速食麵需求量在 2013 年達到頂峰為 462.2 億份，然而接下來的 3 年需求量連續下降，2016 年的需求量僅有 385.2 億份，與 2013 年相比下降了 77 億份，跌幅高達 16.6%。

不過，外賣的興起帶動了包括快遞小哥、網約車司機、共享單車運維人員… 等大量外賣騎手湧進城市，為康師傅帶來轉機。

這個群體有多龐大？甫在港股 IPO 聆訊的外賣網美團點評披露，截至 2017 年第四季，美團的騎手就已經達到 53.1 萬人。快遞小哥更迅速擴張，截至 2017 年年末申通快遞的快遞員已超過 10 萬人，四通一達還有大量的外包崗位。

數以百萬計的年輕群體因為消費的變化進入到了城市，他們未必熱衷於速食麵，但是在外奔波補水則成為了必備。到了 2017 年，幾家公司水和飲料的生意開始集體回升。

據康師傅年報，其飲品業務總營收的回升部分來自於產品的升級，推出高端品牌。不只是康師傅的飲品產業在回升，統一以及旺旺的飲品產業也在同步回暖。

隨著基建的重新加碼，農民工增速觸底反彈，也為速食麵產業帶來助攻。

中金公司的研報顯示，自 2016 年第一季起中國新開工專案投資額回復雙位數增長，帶動外出農民工人數逐步回升。2017 年外出務工農民工人數增速由 2016 年的 0.3% 升至 2017 年的 1.5%，促進速食麵消費的復甦。

與此同時，速食業者也從價格戰進化到產品高端化戰略。

在 2016 年之後，人民幣 5 元甚至人民幣 7 元速食麵開始更多的出現在超市的貨架上。康師傅的高價產品線包括黑白胡椒系列、金湯系列、熬制高湯系列和匠湯系列等都進入人民幣 5 元陣營，而更高端的「愛鮮大餐」已經進入人民幣 7 元陣營。老對手統一則推出了價位更高的湯達人、冠軍榜、滿漢大餐等系列。

財報顯示，康師傅 2018 年第一季營收年增 5.9%。速食麵收入和飲料收入分別年增 8.5% 和 4.6%。由於產品組合優化和產品提價，毛利率年升 1.6 個百分點至 29.7%。如果不計入一次性的收入和損失，其速食麵業務和飲料業務的核心股東淨利分別年增 54.4% 和 158.7%。

康師傅在被踢出恒指之後，市值能夠重返港幣千億元之上，另一個主因在於即使是在利潤下滑時，康師傅仍然維持其市佔率，在中國的速食麵及即飲茶飲料市場佔有率一直穩居市場第一位。康師傅的銷售網路遍佈全國，在弱市中仍在加強，構成了某種意義上的護城河。