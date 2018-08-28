港再走資39億 金管局6度進場 結餘跌破900億海嘯來最低

港匯持續走弱，昨 (27) 日下午再度觸及 7.85 弱方兌換保證，香港金管局傍晚 5 時許再進場承接 39.25 億港幣賣盤，是 8 月以來第 5 度出手，令香港銀行體系總結餘跌破港幣 900 億元水平，減至港幣 896.76 億元，為 2008 年金融海嘯以來最低水平。。

這次為金管局 8 月內第 6 度出手，累計承接約港幣 225 億元，亦是金管局自 4 月 12 日首度干預以來第 25 度進場，比對下近日熱錢流走速度明顯加快。而在金管局進場後，港匯仍未見起色，昨連番觸及弱方兌換保證，截至昨晚 8 時，報 7.85，今晨最新報 7.8499 兌 1 美元。

雖然市場資金流動性抽緊，然而港幣拆款利率 (Hibor) 昨普遍回落，其中隔夜 Hibor 微升 1.6 個基點至 0.60839%，與房貸利率相關的 1 個月 Hibor 則跌 0.55 個基點至 1.44214%，1 週及 2 週 Hibor 分別跌至 0.99107% 及 1.11429%，3 個月 Hibor 則跌至 1.92179%。長息方面，半年期 Hibor 報 2.13214%，1 年期 Hibor 報 2.49786%。

圖：香港銀行公會

香港《文匯報》引述海商業銀行研究部主管林俊泓表示，美匯指數近日並非太強，加上港股表現回勇，但金管局仍需在亞洲交易時段承接港幣賣盤，反映市場情緒偏差，預期港匯會持續走弱，金管局會持續進場干預。

華僑永亨銀行經濟學家 Carie Li 接受彭博社訪問時表示，一般相信，港元持續流走，與市場內的套息活動持續活躍相關。隨着 9 月份美國升息的預期進一步上升，港美息差擴闊下，市場預計套息的活動會更活躍。以 1 個月 Hibor 為例，美息昨天仍較港息高出 0.62%，製造套息空間，吸引資金買美元賣港幣。

Carie Li 認為，以香港的本身底子強的基礎下，市場仍然預期，市場充裕的流動性會維持一段時間。儘管資金持續流出，金管局頻頻進場，但是無礙港股市場做好。

金管局 5 月以來承接港幣賣盤情況：

5 月 15 日，買入規模港幣 15.7 億元

5 月 16 日，買入規模港幣 47.89 億、47.1 億元

5 月 17 日，買入規模港幣 19.63 億元

5 月 18 日，買入規模港幣 26.14 億、33.76 億元

8 月 15 日，買入規模港幣 21.59 億、23.55 億、72.53 億元

8 月 16 日，買入規模港幣 50.24 億元

8 月 23 日，買入規模港幣 17.66 億元

8 月 27 日，買入規模港幣 39.25 億元

