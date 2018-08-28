騰訊(00700-HK)ADR收報364.78元

美股三大指數急升。道指曾經升超過270點，標普500指數和納指連續第二日創收市新高，納指更是首次突破8000點。在美國上市的主要港股預託證券(ADR)價格，造價普遍高於本港上日收市價。

騰訊(00700-HK)昨日在香港收升近2%之後，股價在ADR走勢續強，較本港上日收市收報364.78元，升3.78元；匯控(00005-HK)ADR計收報71.17元，較本港上日收市高1.07元；中人壽(02628-HK)ADR收報18.71元，較本港上日收市升0.07元。

中海油(00883-HK)ADR收報13.71元，較本港上日收市升0.09元；中石油(00857-HK)ADR收報6.04元，較本港上日收市升0.03元；中石化(00386-HK)ADR收報7.92元，較本港上日收市升0.02元。

至於電訊股，中移動(00941-HK)ADR收報74.23元，較本港上日收市升0.23元；聯通(00762-HK)ADR收報9.41元，較本港上日收市升0.09元；中電信(00728-HK)ADR收報3.87元，較本港上日收市升0.03元。

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