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[表一16]代碼變動一覽(不含權證)

日期         名稱        代碼      理由        備註
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2018.08.29   聯生藥      6471      下興櫃      基於未來經營及長期策
2018.09.01   科納-KY     4984      下市        股份轉換成為II-VI INCORPORATED公司100%持有之子公司
2018.09.04   嘉鋼        2067      更名        嘉義鋼鐵->嘉鋼精密工業
2018.09.10   大統染      1470      更名        大統精密染整->大統新創
2018.09.10   宏森        3522      更名        宏森光電科技->御頂國際
2018.09.10   (重鳥)鵬    3555      更名        (重鳥)鵬億極->重鵬生技
2018.09.10   奇美材      4960      更名        奇美材料->誠美材料
2018.09.10   漢康        5205      更名        漢康科技->中茂能資系統
2018.09.11   宏易        4530      更名        宏易精密工業->宏易創新國際
2018.09.17   遠昇        3089      更名        元炬科研->元炬科研
2018.09.28   君耀-KY     6422      下市        成為國巨股份100%持有之子公司
2018.10.01   昱晶        3514      下市        與新日光能源進行合併
2018.10.01   昇陽光電    3561      下市        與新日光能源進行合併
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