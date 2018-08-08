〈行動支付商機〉點數大戰開打 P幣最高4.5%回饋 迎戰LINE Pay

玉山金 (2884-TW) 旗下玉山銀行今 (8) 日宣布，攜手網路家庭 (8044-TW) 旗下行動支付子公司 Pi 拍錢包，合作推出「玉山 Pi 拍錢包信用卡」，祭出破天荒的高回饋，最高回饋可達 4.5% P 幣回饋，1Ｐ幣可折抵 1 元，高於 LINE Pay 現有 2.5% 的回饋，被視為迎戰 LINE Pay 而來。

玉山銀總經理黃男州表示，這張信用卡有三大首創，一是這張信用卡姓名、卡號全放到背面，可讓安全性更高。

第二是，目前一般手機行動支付的綁卡，要先申請實體信用卡，等收到卡片後才能使用，但是這張卡核卡後，就會立即發簡訊給卡友，卡友就可透過簡訊中的網址連結，下載安裝 Pi 拍錢包，進行身分驗證，不需要收到實體卡、不需要輸入卡號就可以完成綁卡程序，黃男州強調：「既有的玉山卡友，甚至可以幾個小時內就可完成徵審收到簡訊，立即綁卡開始消費，這是玉山銀最大首創。」

第三是，祭出高優惠，黃男州表示，一般國內外刷卡、不限通路就有 2.5% 的 P 幣回饋；如果是信用卡綁定 Pi 拍錢包則享 3.5% 的 P 幣回饋；若是在特定合作通路消費，包括台灣大車隊、全家便利店等，則給 4.5% 的 P 幣回饋。

黃男州強調，包括公共事業費用都能回饋，目前包括「水、電、13 縣市停車費」綁定 Pi 拍錢包後繳費，就有 3.5% 回饋，甚至期繳 (壽險) 保單保費也有回饋，1P 幣可折抵 1 元，且筆筆回饋都無上限。

不過 LINE Pay 最有名的是能夠繳稅點數回饋，黃男州表示，Pi 錢包無繳稅功能，所以不含繳稅。

至於回饋的 P 幣可在哪裡使用？玉山銀行表示，目前 P 幣除了在 PChome 線上購物可直接折抵之外，還能在「線下」的全家便利商店、萊爾富、OK 便利超商、美廉社、台灣大車隊、全台路邊停車費繳費、嘟嘟房停車費等超過 30000 個合作通路消費時直接折抵 P 幣。

黃男州說，玉山銀行希望透過更多支付工具，與同業一起把行動支付大餅做得更大，會努力跟所有生態圈結合，玉山銀行會再與各式場景尋求合作，包括食衣住行育樂醫美，讓台灣逐步邁向無現金社會。