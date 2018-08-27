朋程下半年營運可望優去年同期 拚3年內車用二極體市占率達65%

車用二極體大廠朋程 (8255-TW) 今 (27) 日召開法說會，總經理吳憲忠表示，今年下半年可望略優於去年同期，且在匯率好轉之下，也有機會優於上半年；他並指出，目標 3 年內，在全球車用二極體的市占率將提升至 65%，較目前 52-53% 增加逾 10 個百分點。

吳憲忠指出，車用二極體市場因技術門檻較高，其他競爭者較難進入，目前朋程車用二極體全球市占率約 52-53%，在歐洲市場持續擴充之下，未來 3 年內可望提升至 65%。

不過，近年電動車蓬勃發展，電池取代發電機，二極體恐退出市場，吳憲忠認為，電動車要完全取代汽車還是有難度，除成本外，充電站不足、電池安全技術等，都是尚待解決的問題，看好未來 5-10 年市場仍以油電混合車為主，整流二極體市場仍可持續成長。

吳憲忠表示，繼低耗能、高效率的整流二極體於去年出貨後，今年 6 月中新款電壓調節器 IC 也開始出貨客戶，目前研發的超高效能二極體 (Ultra) 最快年底送樣，預計 2020 年開始出貨，由於產品價格 (ASP) 估是目前二極體價格 5 倍，利潤也較高，將是未來營運成長主要動能。

從產品營收比重來看，目前朋程車用整流二極體占佔整體營收 88-89%、電壓調節器和汽車 ABS 系統電磁閥占比各約 5% 到 6%。

朋程今年上半年稅後純益 2.57 億元，年增 6.1%，每股純益 3.43 元；朋程前 7 月合併營收 21 億元，年減 2.07%。