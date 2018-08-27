【運達投顧】續強的主角在哪

◆盤勢分析

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台股今天大漲站上月季線，後勢可否續強？續強的主角在哪？重點分析如下：

1. 本週摩台結算對於本週台股的走勢上週分析有機會挑戰月季線的反壓，由於台灣 50 今天已經站上月線，可見指數仍有往上挑戰的機會，以今天走勢來看權值股撐盤台灣 50 的成交量增加來到月均量可見權值股是重點，台股今天站上月季線後還能有多大的空間？本週成交量仍是後續可否續強的關鍵，這裡對台股多方有利的還有幾個方向：(1)美股 SP500 與高科技股創歷史新高代表強勢股續強，所以對其它股市會有激勵作用，但重點要看弱勢股 (亞股) 是否有轉強的機會，當強勢股續強弱勢股也轉強那麼多方的結構就會更明顯，以中國股市來看 8 月中受到貿易戰的干擾 8/17.8/20 都創波段低點，但今天中國股市卻大漲站上月線，而南韓股市之前一直偏弱上週五就領先站上月線後也即將挑戰季線，可見弱勢股 (亞股) 已經有低檔偏強的機會，因此台股在此背景下多頭仍有可為，雖然量縮但最多只是走區間，若是亞股有較強的表現台股就有機會再往上挑戰高點。(2)匯率的變化目前有利亞股，聯準會近期的談話雖然仍維持升息的基調，但談話被解讀偏向鴿派這也是美股可以走高的原因，因此亞洲匯率在上周五從貶值轉向升值，至今人民幣已經升破月線已經有貶值見底的跡象，也帶動新台幣有機會升破月線這也會有利資金外流可以減緩。(3)以外資目前的期貨倉未來看，上週五大減了 7169 口的多單來到 3.1 萬口，這是因為上週五盤中新台幣出現大貶但收盤由貶轉升，本週摩台結算外資是否可以偏多操作？就看這兩天當新台幣匯率走升外資的倉位可否持續增加，若是外資本週期貨倉位跌破 3 萬口那麼就算指數有機會站上月季線指數空間也不會太大，只能先在月季線位置先走區間的機會較大。所以在成交量沒有擴大時操作上在國際股市與匯率都有利台股，若外資多單增加不多就不急著追價。

2. 本週操作重點應放在個股，如同上週說明本週權值股是期貨結算的重心，可是市場資金只有一套所以要提防拉東出西的現象，今天台股結構多方資金主要以金融傳產龍頭股為主，若再加上台積電很多股票有失金的現象，若量一直不增加對於不需大量的中低價股仍會比較有利，但指數上漲一定要有主流，而依照過去歷史來看主角大都與蘋果有關，蘋果新機將在 9 月發表對於相關個股一定要表態才有利台股的多方續強，對於蘋果新機的標準配備指紋辨識會是一個指標，相關個股有 GIS-KY 神盾敦泰等可注意；除此之外上週說明底部騙線股如能源股的綠能，可留意本週出量過季線的攻擊訊號將帶動整體族群轉強。

※運達投顧 蕭春源 分析師

※投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

