三大法人同步買超逾111億元 電子雙雄同獲三大法人力挺

台股今 (27) 日在被動元件跌深反彈領漲下，強勢收復月線、季線與半年線，成功站上 10900 點整數關卡，終場大漲 92.86 點、以 10902.21 點作收，成交量為 1051.42 億元。三大法人今日同步買超，外資及陸資買超 92.91 億元，自營商買超 14.74 億元，投信買超 3.99 億元，共買超 111.64 億元。其中，台積電獲外資由賣轉買，大立光則是終結外資連 4 賣，雙雄今日同獲三大法人力挺。

台指期部分，外資增持多單 5046 口 ，多單未平倉口數達 37034 口，投信增持多單 127 口，空單未平倉口數減為 24078 口，自營商則是增持空單 971 口，空單未平倉口數增加至 3417 口。

外資今日買超集中電子與傳產股，其中，獲外資買超上萬張的個股僅華新，其餘則為槓桿型 ETF 元大滬深 300 正 2 與富邦上証正 2，獲外資買超上千張的電子股包括友達、台積電、南亞科、英業達、微星、群創、合晶、世界、光頡、台燿、義隆、福懋科等，傳產股包括遠東新、台化、中石化、台泥、統一、新纖、力鵬、國喬與力麗等。

外資買超第 1 名為元大滬深 300 正 2、買超 38164 張，第 2 名華新、買超 23394 張，第 3 名富邦上証正 2、買超 10486 張，第 4 名友達、買超 8195 張，第 5 名富邦金、買超 7019 張，第 6 名台積電、買超 6402 張，第 7 名中環，買超 5823 張，第 8 名遠東新、買超 4980 張，第 9 名合晶、買超 4675 張，第 10 名南亞科、買超 4215 張。

外資賣超第 1 名富邦 VIX、賣超 9942 張，第 2 名元太、賣超 4235 張，第 3 名旺宏、賣超 3315 張，第 4 名鴻海、賣超 3253 張，第 5 名緯創、賣超 3055 張，第 6 名中信金、賣超 2650 張，第 7 名彩晶、賣超 2064 張，第 8 名中壽、賣超 1977 張，第 9 名大聯大、賣超 1627 張，第 10 名台光電、賣超 1429 張。

投信買超第 1 名個股為中華電、買超 1313 張，第 2 名智邦、買超 638 張，第 3 名台半、買超 632 張，第 4 名達方、買超 558 張，第 5 名奇力新、買超 551 張；投信賣超第 1 名聯電，賣超 5000 張，第 2 名大成鋼、賣超 2030 張，第 3 名中鴻，賣超 1389 張，第 4 名遠東新、賣超 1116 張，第 5 名聯茂、賣超 640 張。

自營商買超第 1 名為元大滬深 300 正 2 、買超 14341 張，第 2 名富邦上証正 2、買超 4543 張，第 3 名中纖、買超 2626 張，第 4 名國泰中國 A50 正 2、買超 2612 張，第 5 名國泰中國 A50 、買超 2262 張；自營商賣超第 1 名富邦 VIX，賣超 3412 張，第 2 名南亞、賣超 3146 張，第 3 名華頓 S&P 黃豆、賣超 2259 張，第 4 名友達、賣超 1911 張，第 5 名第一金、賣超 1675 張。

法人指出，台股今日雖大漲攻高，量能也站回千億元大關，惟與過往水準相比，量能仍稍嫌不足，若量能無法有效放大，台股本周仍可能維持季線來回震盪走勢。目前盤面看好 PCB 族群、基期相對不高的指紋辨識族群等，此外，針對法人全數站在買方的傳產族群，可逢低拉回找買點進場。