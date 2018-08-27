【華冠投顧】大盤強攻三均線 翻多關鍵10939

◆盤勢分析

2018.08.27 盤後分析

# 族群追蹤

今天被動元件延續週五反彈氣勢，今天全面大漲，其中 6173 信昌電、2492 華新科、8043 蜜望實、2456 奇力新、6175 立敦亮燈漲停，指標股 2327 國巨也大漲 8%，但整體被動還是歸類在「反彈」，目前進行強彈頂多是打底「機會」並非多頭「回升」，波段交易者還是建議避開，勿見獵心喜，另外今天除了被動元件外，同屬漲價族群的矽晶圓與 MOSFET 同樣強彈，給的建議與被動相同，另外可留意的族群則可觀察強於大盤的紡織、橡膠、鋼鐵以及航運族群。

#盤勢分析

大盤今天量增一次突破三條均線反壓站上 10900 關卡，雖然說量增，但量能僅 1053 億，個人認為量能仍然不足，且翻多關鍵還是要看 10939，因此接下能否再補量攻克 10939 會是最重要的關鍵，短線上小時線今天的強攻有化解小時線 KD 空頭背離的危機，小時線的多頭可說是非常強勢，而 OTC 部份則是強攻 1.66% 但短線仍無法站上 08/22 高點 142.16 完成空頭結構破壞，因此明天是否能續彈完成結構破壞也會是止跌關鍵。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻 分析師

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