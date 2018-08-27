瑞鑫國際(00724-HK)擬就投標越南高速項目成立聯合體

瑞鑫國際集團(00724-HK)公佈，於2018年8月27日(交易時段後)， 瑞鑫環球有限公司(為公司的間接全資附屬公司)、中國電建集團國際工程有限公司、及中國冶金科工股份有限公司訂立諒解備忘錄，目的為(其中包括)訂約各方就投標於越南的北南高速公路北部部分路段的建設-營運-轉交項目成立聯合體。

諒解備忘錄項下擬定，於簽訂諒解備忘錄後盡快及於遞交該項目的標書前，訂約各方將訂立正式具法律約束力聯合體協議，當中規管(其中包括)訂約各方於投標過程中的責任、訂約各方有關建設及營運該項目的責任及訂約各方將成立的項目公司(其將為負責建設及營運該項目之實體)的詳細條款。

於成功投標前，訂約各方將負責其各自產生的前期費用，惟任何重大前期費用(如投標保證金)將由訂約各方按約定份額繳納。

倘成功投標，項目公司將負責該項目產生的所有開支。於成功投標前產生的任何合理前期費用亦可相應獲項目公司補償。

集團一直在尋求及探索於越南的商機。董事會認為，該項目具商業潛力，併擬透過成立聯合體投標該項目，以多元化發展及提升公司的前景。

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