本業成長＋股息集中入帳 福懋Q3獲利將達年度高峰

福懋 (1434) 今年本業獲利恢復成長，加上股息集中入帳，儘管本季起進入傳統淡季，但法人估單季獲利將達年度高峰，全年 EPS 約在 2.5-3 元之間。福懋主要業務為織布染整、胎簾布、福懋加油站的油品事業以及持股 65.68% 的記憶體封裝測試廠福懋科(8131)。因客戶採購增加，運動與戶外服務比重提升，上季業績以 117.37 億元創高，季增 9.4%，年增 8.2%，本業獲利 8.43 億元創高，季增 33.8%，年增 43.6%。



而第二季業外除了 1.23 億元匯兌收益之外，還有 8.39 億元的不動產處分利益進帳，因此稅後高達 12.56 億元，季增 3.4 倍，年減 52.9%(因去年同期有 22.44 億元的股利收入)，EPS 為 0.75 元。累計上半年營收為 224.68 億元，稅後盈餘 15.4 億元，EPS 達 0.92 元。



該公司上月公告處分福懋科持股 19%，數量共 84 萬張，持股降低至 46.68%，交易金額達 30.5 億元，不過因仍對福懋科擁有控制權，因此按照 IFRS 規定獲利 8.62 億元認列資本公積，為股東權益的加項，不入損益表。而第三季業外則還有股息收入 23 億元集中入帳，挹注獲利，貢獻每股盈餘達 1.37 元，因此預估第三季獲利將寫下今年度的高峰水準。