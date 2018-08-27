華新科認購權證火熱 成交金額居冠

華新科 (2492-TW) 今 (27) 日將參加小摩法說，法說會前獲外資提前卡位，今日股價強漲，最高漲逾 9%，攻克月線，重回 300 元大關，相關認購權證成交也強強滾，成交金額一度居冠。

華新科於 7 月 30 日董事會通過辦理現金增資 7000 仟股，股價即從 423 元一路下跌，一度跌至 234 元低點，呈現腰斬，因行情波動過大，暫緩增資送件。

華新科暫緩增資，選擇參加摩根大通舉辦的「JPMorgan 4th Annual Asia Tech Tour」法說，華新科預期 2018-2020 年 MLCC 將呈現需求大於供給的基本盤，被動元件供應將長期吃緊，外資上周提前卡位，整周買超華新科 1402 張。

華新科晉升佳邦第一大股東，佳邦董事會通過，佳邦董事長由華新科法人代表陳培真擔任，前董事長鄭敦仁則轉任執行長，統籌負責公司營運。

若投資人看好華新科後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內外 15% 的標的，例如：華新科中信 7C 購 02 (078564-TW)、華新科統一 7C 購 01 (078649-TW)、華新科國票 82 購 03 (085444-TW) 等。