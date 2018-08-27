連2月每日賺1億 中鋼自結7月獲利31.8 億元 前7月每股稅前盈餘1.14元

中鋼 (2002-TW) 公告自結 7 月獲利，雖然受工程業務虧損影響，但在鋼鐵業務持穩成長之下，稅前盈餘 31.8 億元，連 2 月每日賺進 1 億元，較上月略減 0.63%、年增 244%，平均每日就賺進 1 億元，每股稅前盈餘約 0.2 元；累計 1-7 月稅前盈餘 170.6 億元 ，年增 53%，每股稅前盈餘約 1.14 元。

中鋼 7 月營收 350.15 億元，月增 4.88%、年增 123%；營業利益 31.8 億元，月減 9.37%、年增 238%；營益率 9.08%，月減 1.43 個百分點、年增 4.39 個百分點；稅前盈餘 31.8 億元，月減 0.63%、年增 244%；每股稅前盈餘約 0.2 元。

累計中鋼 1-7 月營收 2287.29 億元，年增 17%；營業利益 179.86 億元，年增 39%；營益率 7.86%，年增 1.26 個百分點；稅前盈餘 170.6 億元 ，年增 53%，每股稅前盈餘約 1.14 元。

中鋼指出，7 月鋼鐵業務在第三季盤價調漲之下，獲利持穩成長，但因佔總營收比重約 5.7% 的工程業務毛利率較不理想，進而拉低單月獲利表現較前月衰退。

中鋼 7 月碳鋼銷售量為 90.65 萬噸，內銷比率為 73%；累計 1-7 月碳鋼銷售量為 644.74 萬噸，內銷比率為 70%。