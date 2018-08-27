【華冠投顧】多頭來電一日突破三線反壓

◆盤勢分析

藍慶賜分析師

美股周五大漲，帶動周一亞股全面上漲紅通通，上市櫃指數上漲化解了空方連日的壓盤，大盤成交量也恢復到千億元以上。今日漲價概念股被動元件與矽晶圓族群反彈大漲是推動台股大漲的功臣，被動元件與矽晶圓族群本波下跌修正幅度均達 5 成以上，在底部區經過 2 週的橫盤整理，成功吸引資金進場，兩個族群同時出現反彈上漲走勢。

【個股分析】

(5349) 先豐為 PCB 廠主要生產利基型產品，包括基地台板、伺服器板及汽車板等，其中汽車板佔比近 5 成為最大宗。受惠車用 PCB 需求回穩，第三季維持傳統旺季水準，下半年展望樂觀。均線呈多頭排列，股價突破上頸線後回測月線，回測結束後放量上漲，收盤股價接近頸線位置，多頭發動攻擊突破頸線機率大。

(3645) 達邁第三季進入黑色 PI 拉貨旺季，毛利率將回升，且將調漲價格。而達邁也著手開發 Modified PI，而 PI 應用在石墨片領域，市場也不斷成長。股價三次跌破年線，都即時反彈回到年線之上。三日 K 線組合形成內困三紅型態，為空翻多轉折訊號。

(2049) 上銀宣布成功量產機器人關鍵零組件「諧波減速機」，這也是繼德國、日本之後，全球第三家能夠量產符合國際標準諧波減速機的大廠。隨著諧波減速機的量產，代表上銀的機器人已正式 100% 自製化，完全掌握減速機、伺服馬達與控制器的機器人核心技術。股價由高點修正已超過 4 個多月，股價也已腰斬。底部上下來回震盪，低點至月線間區間整理，等待底部打底完成，股價突破區間整理上緣，就是多方攻擊訊號。

作者: 華冠投顧 藍慶賜 分析師

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 證管投顧新字第 009 號

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