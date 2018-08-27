【華冠投顧】被動元件絕地反攻、台股量能尚缺誠意

◆盤勢分析
鍾騏遠分析師
# 一分鐘盤勢掃描：
6173 信昌電：繼上周守住半年線後
今天帶量反彈向上，由於半年線上揚
後續將在半年線之上橫向整理
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4725 信昌化：近兩日放量上揚來到前高
雖未能突破前波高點，不過量能創高
後續觀察量能是否跟上，才有機會創高
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5469 瀚宇博：股價在季線之上之整理至今
長紅帶量突破向上，明天將挑戰 7/3 日高點
量能是否進一步放大是續強與否的關鍵。
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6182 合 晶：股價過去修正回落年線之下
今出現反轉紅 K、唯量能稍嫌不足
因先前下跌放量，留意後續量能是否跟上
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3630 新鉅科：股價拉回到季線之上整理
今天出現帶量長紅，明天將挑戰前波高點
量能須擴大到 3 萬張以上才有機會突破
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# 台股盤勢分析：
加權指數今天重回半年線之上
不過由於月線、季線反壓仍在
加上量能無法放大到均量之上
因此明天需要 1500 億的量能
才可做多方反攻的確證
日圓匯率雖近期未出現升值
不過由於年線下彎
貶值的幅度也沒有進一步擴大
顯示市場目前仍舊觀望
聯準會議發表對景氣樂觀看法
市場評估 9 月份極有可能升息
若此代表經濟並未因貿易戰
而受到大幅度的影響
不過先前 7 月營收表現良好
反應中國提前出口的結果
8 月營收是正向看好
仍是台股續強的觀察重點
個股短線反彈之後留意線型
弱勢股票不妨趁此機機會
進行汰弱留強的動作
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