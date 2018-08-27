【華冠投顧】被動元件絕地反攻、台股量能尚缺誠意

◆盤勢分析

鍾騏遠分析師

# 一分鐘盤勢掃描：

6173 信昌電：繼上周守住半年線後

今天帶量反彈向上，由於半年線上揚

後續將在半年線之上橫向整理

-

4725 信昌化：近兩日放量上揚來到前高

雖未能突破前波高點，不過量能創高

後續觀察量能是否跟上，才有機會創高

-

5469 瀚宇博：股價在季線之上之整理至今

長紅帶量突破向上，明天將挑戰 7/3 日高點

量能是否進一步放大是續強與否的關鍵。

-

6182 合 晶：股價過去修正回落年線之下

今出現反轉紅 K、唯量能稍嫌不足

因先前下跌放量，留意後續量能是否跟上

-

3630 新鉅科：股價拉回到季線之上整理

今天出現帶量長紅，明天將挑戰前波高點

量能須擴大到 3 萬張以上才有機會突破

-

# 台股盤勢分析：

加權指數今天重回半年線之上

不過由於月線、季線反壓仍在

加上量能無法放大到均量之上

因此明天需要 1500 億的量能

才可做多方反攻的確證

日圓匯率雖近期未出現升值

不過由於年線下彎

貶值的幅度也沒有進一步擴大

顯示市場目前仍舊觀望

聯準會議發表對景氣樂觀看法

市場評估 9 月份極有可能升息

若此代表經濟並未因貿易戰

而受到大幅度的影響

不過先前 7 月營收表現良好

反應中國提前出口的結果

8 月營收是正向看好

仍是台股續強的觀察重點

個股短線反彈之後留意線型

弱勢股票不妨趁此機機會

進行汰弱留強的動作

想知道更多投資訊息歡迎加入 LINE 生活圈

服務電話：(02)6632-1000

華冠投顧官網：http://www.hwa-guan.com.tw

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 證管投顧新字第 009 號

本資料僅供參考投資時應審慎評估

