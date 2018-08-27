【華冠投顧】武傑電台:8月台股便宜貨資料贈送至今你買到便宜貨了嗎?!

◆盤勢分析

陳武傑分析師

武傑關注個股: 6180 橘子、6477 安集、3645 達邁、6269 台郡、9958 世紀鋼。

台股盤勢分析:

強行軍

美股四大指數全面大漲下，台股早盤上漲 + 37 點開出，在被動元件轉強大漲下；加權指數一路震盪走高，終場上漲 + 92 點作收，收在 10902 點，成交量 1053 億。

台股『換檔再上』，今天雖然大型權值股沒有太大表現；但是指數卻在被動元件大漲下，市場信心止穩轉強，中、小型股買盤擴散，讓指數收復 10900 關卡，同時也收復所有短、中、長期均線。不過，對於美股所帶動的『強行軍』結構，雖然不影響台股『多頭結構』。但是如果內資買盤沒有跟上，恐怕急漲之後，未來還有快速修正的風險；也因此對於今天的上漲，反而建議中性看待即可。

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

2456 奇力新、5469 瀚宇博、2442 新美齊、6220 岳豐、2327 國巨、4725 信昌化、8489 三貝德… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，有任何股票問題大家也可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

弱勢股方面:

8924 大田、2425 承啟、2457 飛宏、3018 同開、3354 律勝… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

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※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

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