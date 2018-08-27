【華冠投顧】百花齊放 重回10900

◆盤勢分析

劉彥良 分析師

聯準會主席重申緩步升息，加上中國傳出社保基金撥款入市激勵股大漲 1.89%，台股早盤開高後震盪走高，終場大漲 92 點站上 10900 並收復三條均線 (月線、季線、半年線)，盤面上百花齊放，上市櫃合計多達 1103 家企業上漲。

漲勢集中在跌深反彈股尤其是漲價概念股，其中被動元件在 2492 華新科入主 6284 佳邦以及今天參加摩根大根法說會可望出利多下，多檔攻上漲停。其他跌深族群像是半導體矽晶圓、MOSFET、二極體、機器人、5G 相關的漲勢也都表現不俗。

目前加權指數六條均線位在 10778~10898 僅 120 點的區間內須等放量表態方向，至於拉長時間來看也是在 6 月以來形成的三角收斂內震盪，而且擺動區間越來窄。目前台股還沒有噴出大漲甚至創高的條件，多空將會繼續角力下去，個股的走勢也會越見分明，選股上可多留意法人的動作。

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