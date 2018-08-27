瑞安房地產(00272-HK)中期多賺36.4%至12.25億元 每股派3.6港仙

瑞安房地產(00272-HK)公佈，截至2018年6月30日止6個月，集團實現收益190.32億元人民幣(下同)，同比增長87.2%；股東應佔溢利12.25億元，同比增長36.4%；每股基本盈利15.2分，中期股息每股3.6港仙。

2018年上半年，合約物業銷售137.28億元，同比增長61%；合約物業銷售總建築面積(不包括其他資產處置)20.23萬平方米，同比增長80%。

於2018年6月30日，集團土地儲備的總建築面積為840萬平方米，包括680萬平方米的可供出租及可供銷售面積和160萬平方米的會所、停車場和其他設施。合共9個發展項目，分佈於上海、武漢、重慶及佛山四個主要中國城市的中心地段。集團應佔可租售建築面積為440萬平方米。集團於2018年5月出售大連天地項目令集團的土地儲備較2017年12月減少320萬平方米。

此外，於2018年6月30日，淨資產負債率進一步降至43%，較2017年12月31日的51%下跌8個百分點。現金及銀行存款為113.00億元，保持穩健。穩健的資產負債狀況將有助集團克服全球經濟任何可能發生的短期不明朗因素，及把握任何有吸引力的投資機會。

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