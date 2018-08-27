騰訊音樂9/7日美股公開申報 10/18正式上市 市值290-310億美元

來自「IPO 早知道」獨家訊息，騰訊音樂將於 9 月 7 日美股公開申報，10 月 18 日正式上市。在 7 月初，騰訊音樂已經進行上市申請的秘密提交，並進行了 1 個半月美國證監會問題的答疑。騰訊音樂上市估值區間為 290 億至 310 億美元，上市主承銷商為高盛和摩根士丹利。

目前，國際主流基金，包括富達、索羅斯基金、D.E． Shaw，均給出 320 億美元左右的估值。鑒於騰訊音樂是騰訊系在美股的第一炮，而且今年騰訊 (0700-HK) 自身股價面臨較大壓力，騰訊音樂的發行價會給後市流出足夠空間。

騰訊音樂是中國最大流媒體音樂公司。根據融資資料顯示，騰訊音樂在 2016 年收入近人民幣 50 億元，淨利潤近人民幣 6 億元；2017 年其營收超過人民幣 94 億元，淨利潤超過人民幣 18.8 億元；預計 2018 年營收將超過人民幣 170 億元，淨利潤達到人民幣 36.5 億元。

根據艾媒諮詢 (iiMedia Research) 資料顯示，2018 年第一季，騰訊音樂旗下的 QQ 音樂、酷狗音樂和酷我音樂的手機用戶端活躍用戶數量分別為 2.54 億、2.27 億和 1.11 億，處於領先地位。

此外，2017 年騰訊音樂在中國流行音樂市占率高達 78%，為國內最大的音樂流提供商。同時，騰訊音樂集團掌握了包括環球、英皇、華納、索尼、華誼在內的版權，在版權市場擁有著絕對的領先優勢。

自從 2017 年，騰訊音樂旗下的 QQ 音樂業務與中國音樂集團進行合併，成立騰訊音樂娛樂集團之後，騰訊旗下已經整合了 QQ 音樂、酷狗和酷我 3 大線上音樂 APP，同時進行了以音樂為中心打造的直播、MV 和線上 K 歌等產品佈局。

其中 QQ 音樂、酷我音樂和酷狗音的 MAU 均超過 1 億，位居第一的酷狗音樂月活使用者達到了 2.2 億。在併購酷我和酷狗之後，二者旗下的直播平台酷狗直播和酷我聚星也納入了騰訊音樂的體系之中。

騰訊音樂 2014 年 11 月簽下華納，2016 年 9 月簽下索尼，2018 年 5 月簽下環球，至此，騰訊音樂包攬了全球 3 大唱片公司在大陸的獨家版權，這也成為騰訊音樂立足行業的一大核心競爭力。

據報導，截止目前，騰訊音樂已和全球 200 餘家唱片公司簽訂獨家版權合作協定，版權資源占到行業總比重的 90%，正版曲庫達 1700 萬首，即使互授 99% 的版權，最終 1% 的版權品質也將決定著競爭的格局。

騰訊音樂赴美籌資額最高達 40 億美元，為自阿里巴巴 (BABA-US) 在美上市之後 IPO 金額最高的中國企業，同時也將成為 2018 年美國 IPO 金額最高的企業。