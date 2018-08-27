高通承諾投資台灣 陳良基：會協助檢視 並要求排除低端科技

公平會與高通和解，高通承諾未來 5 年投資台灣逾 7 億美元（約 215 億元），科技部長陳良基今 (27) 日指出，將協助公平會檢視高通投資及合作案，必須對台灣有幫助，否則不會認帳，他強調，不能讓高通拿低端科技來合作，這樣不會會認帳。

陳良基坦言，曾拜訪過高通，內部核心研突人員幾乎全是博士級，台灣產業主力多是碩士，等於拿碩士打博士，的確很辛苦，他表示，高通在研發上有獨到的優勢，台廠包括聯發科 (2454-TW) 等，跟高通打得很辛苦。

高通願意跟台灣合作，科技部持歡迎態度，但是陳良基強調，會協助公平會監督檢視高通所提出的投資或合作案，是不是真的對台灣有幫助，未來將給公平會建議，不能讓高通拿低端科技來，這樣我們不會認帳。

高通承諾的合作方案包括 5G 技術、為台廠擴展新興產品市場、跟新創公司及大學合作研發、設立台灣營運及製造工程中心；陳良基認為，高通願意投資台灣，導入前瞻研究，對資源有限的台灣有幫助，學界也可以接觸更高端技術，快速提升科研能量，科技部很歡迎。

另外，針對外界批評科技部不重視基礎研究一事，陳良基今日也澄清，每年基礎研究經費都在增加中，對基礎研究的投入一點都不手軟，對各學門的基礎研究的計畫，幾乎有求必應，不可能不重視。

科技部指出，深知基礎研究為科學發展之本，為彰顯政府對基礎研究的重視，特別向行政院爭取基礎學術研究計畫經費應予獨立匡列，已獲行政院審議通過，後續將尋求立法院支持，力保科研經費能長年穩定投入。

陳良基說，針對計畫審查制度的改革也在進行中，落實審查透明化，採行的措施包括，審查委員多元組成，遴選涵納學界、國際化、技術領域業界委員；自今年度起，無論計畫申請是否通過，所有申請案的審查意見都全數提供給申請人參考。

另外，申覆案的審查委員全部重新選任，原案委員不再參與申覆審查；為加強計畫審查的公開透明，科技部已主動公開學門召集人、複審委員及初審委員名單，供各界檢視。