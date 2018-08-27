統一超、全家搶推咖哩、米零食新品 業績成長上看兩成

統一超 (2912) 旗下 7-ELEVEN 鮮食今年第三度與日本及台灣的餐飲龍頭品牌跨界聯名策略合作，這次與日本最大咖哩專賣店 CoCo 壹番屋獨家攜手，將於 28 日起推出 5 款鮮食商品(售價介於 36~89 元間)，並期望能擴大聯名的鮮食結構，延伸變成捲餅、燴麵、焗飯、飯糰及三明治，預估將帶動一波話題及相關業績成長 1-2 成。7-ELEVEN 表示，今年首波與日本東京拉麵「麵屋一燈」及第二波攜手國內「開丼」策略聯盟合作，花費相當多的時間從製程、配方、食材及品質上著手，不斷結合雙方 Know-how，打造出話題性十足的專門店料理，聯名商品也榮登相關類別的熱銷王，帶動類別業績成長 2 成。



7-ELEVEN 進一步說明，觀察到國人對於咖哩接受度高，根據內部銷售統計，光去年就有近 2,000 萬人次到門市購買咖哩飯，又以 18~35 歲的年輕學生及上班族為主要客層，其中最受歡迎前 3 名依序是佛蒙特咖哩飯、爪哇咖哩飯及泰式綠咖哩飯，是正餐最受歡迎的品項之一。此外，7-ELEVEN 正餐中的焗飯結構也越來越受到年輕族群喜愛，較去年同期成長 30%。



此外，全家 (5903) 首度跨足自製米零食領域，切入懷舊市場，採用花蓮銀川有機米製作，堅持不使用農藥、化學肥料。全家便利商店商品部部長吳雅卿表示，FamilyMart Collection 系列商品近五年來陸續推出冷壓鮮萃茶、蜂蜜水及「真食好麵」，始終強調「真食材」，也屢屢創造銷售奇蹟，舉例像是 FMC 蜂蜜水一天就能熱銷一萬瓶，年度業績破億元；而今年 5 月與永豐餘合作推出的「真食好麵」系列，據內部觀察，也已成功帶動快煮麵銷售占比成長。